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ЦАМТО

Первый в этом году испытательный пуск ракеты "Циркон" будет проведен весной с борта фрегата "Адмирал Горшков"

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Новейший фрегат «Адмирал Горшков» стал одной из платформ для испытания ракет «Циркон»
Новейший фрегат «Адмирал Горшков» стал одной из платформ для испытания ракет «Циркон».
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 20 марта. Первый в этом году испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского базирования будет проведен весной с борта фрегата "Адмирал Горшков", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

Как напоминает агентство, первый испытательный пуск "Циркона" состоялся в минувшем декабре также с борта "Адмирала Горшкова". Это головной корабль в серии фрегатов проекта 22350.

"Весной этого года запланирован второй по счету и первый в этом году испытательный пуск "Циркона" с борта "Адмирала Горшкова". Испытания продолжатся", – сказал собеседник агентства.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9М и дальность полета более 1 тыс. км. В перспективе этими ракетами будут вооружаться как надводные корабли, так и подводные лодки ВМФ России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
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