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Как выздоровят, ответим - Трамп

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не будет давать агрессивный ответ Ирану в ответ на бомбардировки военных баз в Ираке. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

Американский президент посчитал, что США в случае нападения будут «плохо выглядеть», а воздержание от серьезного ответного удара необходимо по причине нестабильной коронавирусной ситуации в мире и в Иране, в частности.

«Известия» напоминают, что 11 марта военная база объединенных сил Великобритании и США Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада, была подвергнута ракетному обстрелу со стороны вооруженных бандформирований, поддерживаемых Ираном. 

По меньшей мере, 12 солдат получили ранения, погибли два американца и член медицинского корпуса Королевской армии. Ответственность за произошедшее власти Штатов возложили на шиитскую группировку «Катаиб Хезболлах». На следующий день американские военные нанесли авиаудары по пяти хранилищам оружия группировки. Американское Центральное командование пояснило, что это было сделано в качестве предупреждения.

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Трамп Дональд
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