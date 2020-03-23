Войти
Военное обозрение

«Нельзя относить к новому поколению»: в китайском Sohu российский Су-57 назвали «плоским Су-27»

477
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

В китайских СМИ вышел очередной материал о российском истребителе 5-го поколения Су-57. Автор на страницах военного раздела портала Sohu пытается сопоставить разные оценки этого боевого самолёта, который готовят к постановке на вооружение ВКС РФ.

Для начала автор приводит мнение определённой части китайских пользователей, включая экспертов, о том, что Су-57 нельзя относить к истребителям нового поколения.

Из статьи:

Многие эксперты склонны называть российский Су-57 «плоским Су-27».

Далее автор фактически даёт понять, что придерживается того же мнения и сам:

Эта характеристика вполне уместна, ведь Су-57 фактически ничего общего не имеет со стелс-истребителями пятого (в китайской классификации – четвёртого, - прим. «ВО») поколения. Если рассматривать параметры малой заметности, то они худшие среди всех истребителей нового поколения, существующих на сегодняшний день. Даже если обратить внимание на окраску российского истребителя, то она не та, которая способна «размыть» самолёт в небе. Да, он точно не похож на истребитель-невидимку.

После этого автор приводит мнения тех, кто склонен относить Су-57 к истребителям 5-го поколения. В статье отмечается, что российские истребители получают двигатели второй очереди, которые обладают высокими характеристиками и способны обеспечивать самолёту ещё большую маневренность.

Из статьи:

После оснащения Су-57 новыми версиями двигателей АЛ-41Ф истребитель получит неоспоримое преимущество над другими истребителями пятого поколения в воздухе.

При этом автор отмечает, что преимущество Су-57 может проявить себя лишь в том случае, если он «столкнётся буквально лоб в лоб» с F-22 или F-35. «В других случаях Су-57 будет обнаружен американскими истребителями».

В пользовательских комментариях отмечается, что вообще сложно рассматривать параметры и ТТХ истребителя, который пока не принят на вооружение, так как реальные данные могут быть попросту засекречены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-27
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
30.01.2020
Розовый юбилей «Уголовника»: Су-57 10 лет
09.12.2019
"Собачья свалка": Су-57 сравнили с F-22 Raptor
10.01.2017
Российский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы
28.11.2012
Успехи военного авиастроения Поднебесной
19.01.2011
Это не истребитель пятого поколения
12.08.2007
У России есть все шансы создать лучший в мире перспективный истребитель пятого поколения.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 10:00
  • 2
Ближневосточный военный парадокс
  • 23.03 09:49
  • 1
НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22
  • 23.03 09:45
  • 2
Перекрестное напыление: электроникой смогут оснастить все пластиковые поверхности
  • 23.03 09:34
  • 1
Неизвестная боевая платформа замечена в Китае
  • 23.03 09:33
  • 18
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 09:28
  • 1
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
  • 23.03 09:19
  • 1
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 23.03 09:16
  • 2
Антропоморфный робот оказался нужнее на окололунной станции, чем на МКС
  • 23.03 08:47
  • 14
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 23.03 08:33
  • 2
В США готовились к пандемии на учениях с участием коронавируса
  • 23.03 08:06
  • 1
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 23.03 08:00
  • 1
На юге РФ до конца года будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия - Шойгу
  • 23.03 07:55
  • 115
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 23.03 07:54
  • 1
Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника Земли
  • 23.03 07:51
  • 15
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой