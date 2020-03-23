«Нельзя относить к новому поколению»: в китайском Sohu российский Су-57 назвали «плоским Су-27»

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В китайских СМИ вышел очередной материал о российском истребителе 5-го поколения Су-57. Автор на страницах военного раздела портала Sohu пытается сопоставить разные оценки этого боевого самолёта, который готовят к постановке на вооружение ВКС РФ.

Для начала автор приводит мнение определённой части китайских пользователей, включая экспертов, о том, что Су-57 нельзя относить к истребителям нового поколения.

Из статьи:

Многие эксперты склонны называть российский Су-57 «плоским Су-27».

Далее автор фактически даёт понять, что придерживается того же мнения и сам:

Эта характеристика вполне уместна, ведь Су-57 фактически ничего общего не имеет со стелс-истребителями пятого (в китайской классификации – четвёртого, - прим. «ВО») поколения. Если рассматривать параметры малой заметности, то они худшие среди всех истребителей нового поколения, существующих на сегодняшний день. Даже если обратить внимание на окраску российского истребителя, то она не та, которая способна «размыть» самолёт в небе. Да, он точно не похож на истребитель-невидимку.

После этого автор приводит мнения тех, кто склонен относить Су-57 к истребителям 5-го поколения. В статье отмечается, что российские истребители получают двигатели второй очереди, которые обладают высокими характеристиками и способны обеспечивать самолёту ещё большую маневренность.

Из статьи:

После оснащения Су-57 новыми версиями двигателей АЛ-41Ф истребитель получит неоспоримое преимущество над другими истребителями пятого поколения в воздухе.

При этом автор отмечает, что преимущество Су-57 может проявить себя лишь в том случае, если он «столкнётся буквально лоб в лоб» с F-22 или F-35. «В других случаях Су-57 будет обнаружен американскими истребителями».

В пользовательских комментариях отмечается, что вообще сложно рассматривать параметры и ТТХ истребителя, который пока не принят на вооружение, так как реальные данные могут быть попросту засекречены.