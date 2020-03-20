Войти
Независимое военное обозрение

Быстрые и бесшумные российские торпеды подлодок «Ясень» и «Борей» - неприятный сюрприз для ВМС США

212
0
0
Логотип НВО
Логотип НВО.
Источник изображения: nvo.ng.ru

В России к началу марта, по заявлению главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, завершились «госиспытания пилотных образцов перспективных изделий», к которым, скорее всего, можно отнести торпедное оружие, разработанное для новейших атомных стратегических и многоцелевых подводных лодок проектов «Борей» и «Ясень».

В подводном бою наиболее эффективным оружием является то, которое не может быть обнаружено акустическими системами подводных лодок противника. Почти бесшумный пуск и тихая работа двигателя дают превосходство в осуществлении незаметного удара во время сражения. Ранее применявшаяся высокоскоростная ракета-торпеда «Шквал», развивающая немыслимую для морской техники скорость 375 км/час, была рассчитана исключительно под применение термоядерной боевой части мощностью 150 кт с поражением цели на расстоянии не более 13 км и лишь на небольших глубинах. И хотя главные преимущества, которыми должно обладать современное торпедное оружие – беззвучность пуска, тишина и дальность хода, а также самоуправление на конечном участке, в скоростной торпеде «Шквал», мягко говоря, были минимальными, ее модернизация будет продолжаться, необходимо сохранить научно-технический задел и технологии, которые не были освоены ни в одной стране мира так, как в России. Борис Обносов подтвердил, что модернизация ракеты-торпеды включена в госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы.

В открытых источниках также появляется информация о торпедах «Физик» и «Футляр», которые могут применяться на подлодках 4 поколения проекта 955 типа «Борей» и проекта 885 типа «Ясень», в том числе и на большой глубине.

«Физик», сделавший настоящий прорыв, пришел на смену принятой в 1980 году на вооружение 533-мм универсальной самонаводящейся электрической торпеде - УСЭТ, дальность которой была не более 18 км при скорости движения 45 узлов, что чуть больше 80 км/час. Дальность хода «Физика» увеличилась до 50 км, а скорость стала более 50 узлов или под 100 км/час. Существенно снизилась шумность хода торпеды за счет замены гребных винтов на водомет. Процесс создания электронной составляющей полностью локализовали, когда в России появился производственный кластер, создающий торпедное вооружение, отказавшийся от кооперации с бывшими союзными республиками. Универсальными глубоководными самонаводящимися торпедами - УГСТ российского производства оснащаются самые современные «Бореи» и «Ясени».

Преемником «Физика» стал «Футляр», который обладает еще более впечатляющими характеристиками, являясь наиболее малошумной, быстрой и дальнобойной торпедой. В качестве движителя используется водомет, дальность хода – 60 км, а скорость – до 65 узлов или почти 120 км/час. Новая торпеда напоминает 7-метровую зеленую трубу с приплюснутым носом и хвостовыми плавниками для подводного маневрирования. Согласно опубликованным данным, «Футляр» комплектуется аксиально-поршневым двигателем внутреннего сгорания, мощность базовой модели 469 л.с. Система запуска с применением импульсно-турбонасосных установок обеспечивает мгновенное применение оружия, которое остается незаметным для акустических установок противника. Предприятиями ОПК созданы системы самонаведения с обнаружением самой цели и ее кильватерного следа, а также телеуправление с пульта подлодки-носителя. Бесшумность является приоритетом для этих военных изделий. Новейшие разработки вошли в программу перевооружения армии до 2022 года.


Ирина Дронина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Шквал
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
885 Ясень
955 Борей
Ядерный щит
Похожие новости
28.02.2020
"Футляр" для "Ясеня": на какие торпеды делает ставку российский флот
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
29.04.2010
Как победить в ракетной гонке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 02:33
  • 180
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 20.03 00:43
  • 67
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 19.03 23:21
  • 2
США задействуют плавучий госпиталь для борьбы с коронавирусом
  • 19.03 21:45
  • 1
Уральские оборонщики высказали недовольство ценообразованием госзаказа
  • 19.03 21:36
  • 1
«Хаски» вместо "Ясеня": что известно о новых подлодках России
  • 19.03 20:04
  • 2
Украинская власть окончательно добивает авиастроительную отрасль
  • 19.03 19:19
  • 10
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 19.03 17:18
  • 2025
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.03 16:01
  • 16
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 19.03 13:14
  • 8184
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.03 13:13
  • 1
Эрдоган: один и без оружия
  • 19.03 13:08
  • 2
Путин подписал закон о проверке будущих росгвардейцев на полиграфе
  • 19.03 11:40
  • 1
Офицер США: F-16 ВВС Пакистана пытались атаковать вертолёты «Чинук» после ликвидации бен Ладена
  • 19.03 10:41
  • 5
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 19.03 10:38
  • 1
Советская "Боевая метла" замечена на американском вездеходе