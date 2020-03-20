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ЦАМТО

VI Международная выставка вооружения и технологий KADEX перенесена на июнь 2021 года

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КАDЕХ-2016
Международная выставка вооружения и военно-технического имущества КАDЕХ-2016.
Источник изображения: kapital.kz

ЦАМТО, 19 марта. VI Международная выставка вооружения и технологий KADEX, которая должна была состояться в Астане (Республика Казахстан) в период с 28 по 31 мая 2020 года, перенесена на июнь 2021 года.

О переносе VI Международной выставки вооружения и технологий KADEX сообщили Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Выставочная компания "Астана-Экспо КС" в связи с растущим распространением коронавируса (COVID-19) и принятием соответствующего решения премьер-министром Республики Казахстан.

Новые даты проведения выставки: 10-13 июня 2021 года.

"Выражая благодарность за понимание, организаторы примут все необходимые меры для исполнения принятых обязательств перед участниками и партнерами выставки", – говорится в сообщении Оргкомитета KADEX.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Проекты
2020-й год
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