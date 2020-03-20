Пентагон заявляет, что пандемия никак не влияет на ядерные силы Америки

Глава Стратегического командования (Stratcom, СК) ВС США адмирал Чарльз Ричард (Charles Richard) 17 марта из штаба командования, расположенного на военно-воздушной базе Оффут (шт. Небраска) провел телефонный брифинг с журналистами, собравшимися в Пентагоне.

СК гарантирует, что решаемые им задачи сдерживания вероятных противников США выполняются на требуемом уровне эффективности, даже во время пандемии коронавируса, а его структуры сохраняют такую же мощь, как это было до несчастья, обрушившегося на планету, заявил командующий.

Адмирал подчеркнул, что специалисты Stratcom разрабатывают планы, которые обеспечат гарантию того, что ядерная триада Америки, включающая пилотируемые бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты сухопутного и подводного базирования полностью сохранят свою боеготовность. Он также отметил, что руководство МО и СК полностью осознает опасность для их сотрудников, исходящую от коронавируса.

По словам адмирала, в настоящее время вирус не оказывает никакого влияния на выполнение СК его миссии, но все командиры продолжают внимательно следить за складывающейся ситуацией. «Пандемии уделяется полное внимание. Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить выполнение указаний министерства обороны», - заявил Ричард.

В связи с появлением угрозы масштабного заражения личного состава крайне опасным вирусом руководители и специалисты Stratcom изучают все элементы триады, сказал Ричард, включая военнослужащих, обеспечивающих их функционирование, а также командные центры и все объекты дислоцирования СНС. Структуры СК создавались таким образом, чтобы они имели возможность действовать изолированно в течение длительного периода времени, отметил адмирал. «И поэтому мы предпринимаем осторожные шаги, чтобы убедиться, что наш персонал будет доступен возникшей угрозе инфицирования», - сказал он.

Соответствующие службы командования изолирует личный состав, который готовится к заступлению на дежурство на ракетных установках или на подводных лодках. У руководства СК есть планы по принятию мер на случай непредвиденных обстоятельств, позволяющие изолировать личный состав для обеспечения минимизации риска заражения.

По словам Ричарда, операторы Stratcom не наблюдают каких-либо изменений в оперативных позициях потенциальных противников. Слежение за обстановкой и за действиями противостоящих сторон осуществляется в штатном режиме и каких – либо отклонений об обычной ситуации не отмечается.

Адмирал сказал и о том, что в сложившихся обстоятельствах влияния коронавируса на функционирование стратегических сил могут быть найдены новые формы и методы управления войсками, которые приведут к существенному повышению боевых возможностей и эффективности стратегической триады Америки.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»