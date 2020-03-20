Призывники смогут воспользоваться каникулами по ипотеке в течение срока службы в армии - глава думского комитета Аксаков

Симферополь. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Молодые люди, которые призываются в российскую армию, получат право на ипотечные каникулы на весь срок службы, подготовлен соответствующий законопроект, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"По физическим лицам уже подготовлен законопроект, который касается тех лиц, которые уходят на службу в армию, призываются. Некоторые молодые люди взяли кредиты, и они не могут обслуживать свой кредит. Для них будут ипотечные каникулы действовать на весь срок службы", - сказал Аксаков на пресс-конференции в Симферополе в четверг.

"Мы изучаем ситуацию с теми военными, военнослужащими, которые выполняют задачи государственной важности, например, в Сирию поехали. Эта категория возможна, эту категорию мы изучаем. Что касается призывников - вопрос уже согласован, они получат ипотечные каникулы на весь срок службы", - добавил Аксаков.

"Другие категории (граждан - ИФ) - пока я не слышал другие предложения (о каникулах - ИФ)", - подчеркнул глава думского комитета по финансовому рынку.