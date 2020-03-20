Войти
Интерфакс-АВН

Российские подлодки осваивают новые районы Мирового океана - командующий Северным флотом

204
0
0
Многоцелевая атомная подводная лодка проекта "Ясень" К-560 "Северодвинск"
Многоцелевая атомная подводная лодка проекта "Ясень" К-560 "Северодвинск".
Источник изображения: © Пресс-служба Северного флота (г. Североморск)

Североморск. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Подводные лодки Северного флота России совершают походы в новые районы Мирового океана, заявил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"Сегодня экипажи подводных лодок Северного флота продолжают совершенствовать боевые навыки, осваивать новые районы плавания в Мировом океане и подо льдами Арктики. Подводные силы Северного флота уверенно смотрят в будущее, планомерно и целенаправленно развиваются вместе со всей страной", - сказал Моисеев в связи с отмечаемым 19 марта Днем моряка-подводника.

Вице-адмирал напомнил, что в этом году Северный флот будет усилен ракетным крейсером стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевым подводным крейсером "Казань".

"В 2021 году состав Северного флота также пополнит современная дизель-электрическая подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", - сказал Моисеев.

"В глобальной системе национальной безопасности объединенному стратегическому командованию Северного флота отведена особенная роль - поддерживать в высокой степени боевой готовности морские стратегические ядерные силы", - заявил он.

16 марта Моисеев сообщил, что в Арктике идет модернизация базы для новых подлодок Северного флота.

"Идёт реконструкция системы базирования новых подводных лодок в колыбели атомного подводного флота России - Заозерске. Там подготовлена инфраструктура для подводных крейсеров проекта "Ясень" и уже базируется "Северодвинск". В Гаджиево завершено строительство новых причалов и объектов береговой инфраструктуры для обеспечения базирования кораблей современных и перспективных проектов", - сказал вице-адмирал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Проекты
885 Ясень
Арктика
Калибр КР
пр. 1155
СФ
Ядерный щит
Похожие новости
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 02:33
  • 180
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 20.03 00:43
  • 67
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 19.03 23:21
  • 2
США задействуют плавучий госпиталь для борьбы с коронавирусом
  • 19.03 21:45
  • 1
Уральские оборонщики высказали недовольство ценообразованием госзаказа
  • 19.03 21:36
  • 1
«Хаски» вместо "Ясеня": что известно о новых подлодках России
  • 19.03 20:04
  • 2
Украинская власть окончательно добивает авиастроительную отрасль
  • 19.03 19:19
  • 10
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 19.03 17:18
  • 2025
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.03 16:01
  • 16
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 19.03 13:14
  • 8184
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.03 13:13
  • 1
Эрдоган: один и без оружия
  • 19.03 13:08
  • 2
Путин подписал закон о проверке будущих росгвардейцев на полиграфе
  • 19.03 11:40
  • 1
Офицер США: F-16 ВВС Пакистана пытались атаковать вертолёты «Чинук» после ликвидации бен Ладена
  • 19.03 10:41
  • 5
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 19.03 10:38
  • 1
Советская "Боевая метла" замечена на американском вездеходе