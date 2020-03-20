Российские подлодки осваивают новые районы Мирового океана - командующий Северным флотом

Североморск. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Подводные лодки Северного флота России совершают походы в новые районы Мирового океана, заявил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"Сегодня экипажи подводных лодок Северного флота продолжают совершенствовать боевые навыки, осваивать новые районы плавания в Мировом океане и подо льдами Арктики. Подводные силы Северного флота уверенно смотрят в будущее, планомерно и целенаправленно развиваются вместе со всей страной", - сказал Моисеев в связи с отмечаемым 19 марта Днем моряка-подводника.

Вице-адмирал напомнил, что в этом году Северный флот будет усилен ракетным крейсером стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевым подводным крейсером "Казань".

"В 2021 году состав Северного флота также пополнит современная дизель-электрическая подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", - сказал Моисеев.

"В глобальной системе национальной безопасности объединенному стратегическому командованию Северного флота отведена особенная роль - поддерживать в высокой степени боевой готовности морские стратегические ядерные силы", - заявил он.

16 марта Моисеев сообщил, что в Арктике идет модернизация базы для новых подлодок Северного флота.

"Идёт реконструкция системы базирования новых подводных лодок в колыбели атомного подводного флота России - Заозерске. Там подготовлена инфраструктура для подводных крейсеров проекта "Ясень" и уже базируется "Северодвинск". В Гаджиево завершено строительство новых причалов и объектов береговой инфраструктуры для обеспечения базирования кораблей современных и перспективных проектов", - сказал вице-адмирал.