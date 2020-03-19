Производство сверхтяжелой лунной ракеты стартовало в России - Рогозин

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" начал производство первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Фотографии конструкций Рогозин опубликовал в своем микроблоге в социальной сети "Твиттер". "Это части конструкции универсальных ракетных модулей нашей новой ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей"", - написал гендиректор "Роскосмоса".

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков ракеты-носителя "Союз-5".