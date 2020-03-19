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За великого генерала вы еще не ответили – глава Ирана

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Исламская Республика «уже ответила и ещё будет отвечать» на убийство Соединёнными Штатами в начале этого года генерала Касема Солеймани.

Выступление главы иранского правительства (посты президента и премьер-министра в ИРИ совмещены) транслировалось в прямом эфире государственного телевидения.

«Американцы убили нашего великого генерала. Мы отреагировали на этот террористический акт и ответим на него ещё», - сказал Роухани.

Заявление президента Ирана было сделано на фоне очередной эскалации в Ближневосточном регионе после серии ракетных ударов в этом месяце по базам на территории Ирака, где дислоцированы американские военнослужащие.

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Страны
Ирак
Иран
США
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