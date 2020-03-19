За великого генерала вы еще не ответили – глава Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Исламская Республика «уже ответила и ещё будет отвечать» на убийство Соединёнными Штатами в начале этого года генерала Касема Солеймани.

Выступление главы иранского правительства (посты президента и премьер-министра в ИРИ совмещены) транслировалось в прямом эфире государственного телевидения.

«Американцы убили нашего великого генерала. Мы отреагировали на этот террористический акт и ответим на него ещё», - сказал Роухани.

Заявление президента Ирана было сделано на фоне очередной эскалации в Ближневосточном регионе после серии ракетных ударов в этом месяце по базам на территории Ирака, где дислоцированы американские военнослужащие.