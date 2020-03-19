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Интерфакс-АВН

Силы НАТО готовы обеспечивать безопасность стран альянса в условиях эпидемии - Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © REUTERS, Francois Lenoir

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал оперативную реакцию союзников на распространение коронавируса, констатировав, что силы альянса по-прежнему готовы обеспечивать безопасность стран альянса.

Как сообщает в среду штаб-квартира альянса, послы стран НАТО обсудили реакцию на вспышку COVID-19 в рамках очередного заседания Североатлантического совета.

"Они рассмотрели пандемию COVID-19 и меры, принимаемые НАТО и союзниками для сдерживания ее распространения. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг приветствовал быструю реакцию союзников на вспышку и подчеркнул, что наши силы по-прежнему готовы обеспечивать безопасность стран НАТО", - говорится в сообщении.

Столтенбрег также подчеркнул, что у НАТО "имеются надежные меры и планы для обеспечения продолжения основной работы Североатлантического альянса".

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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