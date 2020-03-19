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Третьего не надо – исламским террористам поставили ультиматум

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские Вооружённые силы дали боевикам в Идлибе до конца марта возможность уйти со всех участков вокруг трассы М-4 (Алеппо-Латакия).

Данную информацию сообщил новостной ресурс Al-Masdar News, говорит Регнум.

По имеющейся информации, вся группировка боевиков, включая поддерживаемые Турцией силы, должна отойти от трассы М-4 и её окрестностей. Если боевики не уйдут с трассы М-4, Сирийская арабская армия вместе с российскими военными возобновит наступление в провинции Идлиб. Учитывая недавнее наращивание войск Сирийской армии в южном Идлибе, представляется, что они будут сосредоточены на двух стратегических городах Джиср-эш-Шугур и Ариха, которые расположены вдоль шоссе М-4. 

Ранее крупнейшие террористические группировки в Идлибе выступили против Дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 года. 

Дополнительный протокол был подписан 5 марта 2020 года по результатам переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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