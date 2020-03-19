Войти
ЦАМТО

Российская военная делегация обсудила сотрудничество в науке и образовании с делегацией Минобороны Индонезии

249
0
0
Зарудницкий В. Б.
Зарудницкий Владимир Борисович.
Источник изображения: www.zamos.ru

ЦАМТО, 18 марта. Российская военная делегация во главе с начальником Военной академии Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Владимиром Зарудницким в ходе рабочей поездки в Джакарту обсудила перспективы развития двусторонних контактов в сфере науки и образования.

Индонезийская сторона выразила заинтересованность в подготовке старших и высших офицеров на базе главного военного вуза России, назвав среди приоритетных дисциплин национальную безопасность, государственное управление, стратегию и оперативное искусство.

Также стороны обсудили организацию совместных научных исследований и проведение научно-практических конференций.

Кроме того, генерал-полковник Владимир Зарудницкий провел встречу с министром обороны Республики Индонезия Прабово Субианто, в рамках которой обсудил актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
26.09.2018
Делегация академии Генштаба примет участие в форуме по безопасности в Токио
07.11.2016
В Китай продано два российских гидросамолета Бе-200
30.03.2016
"Мы готовы удовлетворить потребности иностранных заказчиков с приоритетным соблюдением интересов Минобороны РФ"
24.12.2015
Александр Клюжев: новая БМП станет многофункциональным цифровым бортом
15.04.2014
В любую точку мира
28.10.2013
Индонезийские военные обучаются на КМЗ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 05:12
  • 56
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 18.03 23:18
  • 73
Корабль SpaceX лопнул
  • 18.03 23:04
  • 3
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 22:08
  • 3
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 21:46
  • 59
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 20:42
  • 12
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 20:39
  • 1
Пандемия из армейской лаборатории Форт-Детрик
  • 18.03 20:29
  • 101
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 20:10
  • 2022
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:23
  • 2
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 18.03 18:38
  • 17
Истребители устарели?
  • 18.03 17:50
  • 14
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 16:14
  • 2
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+