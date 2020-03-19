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ЦАМТО

Береговой ракетный комплекс "Бал" впервые примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая

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Военнослужащий у берегового ракетного комплекса "Бал" перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений "Запад-2017"
Военнослужащий у берегового ракетного комплекса "Бал" перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений "Запад-2017".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ЦАМТО, 18 марта. Береговой ракетный комплекс "Бал" впервые примет участие в военном параде в Москве, посвященном 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут самоходные пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины, командные пункты управления и связи берегового ракетного комплекса "Бал" (всего шесть машин).

В целом в военном параде будут задействованы 225 ед. вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые.

Справочно:

Береговой ракетный комплекс "Бал" предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон; защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья; защиты побережья на десантно-опасных направлениях. Применение комплекса обеспечивается в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при полной автономности наведения после пуска в условия огневого и радиоэлектронного противодействия противника, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Компании
Минoбороны РФ
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