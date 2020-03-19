Офицер США: F-16 ВВС Пакистана пытались атаковать вертолёты «Чинук» после ликвидации бен Ладена

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Новые подробности об устранении знаменитого террориста Усамы бен Ладена и о покушении на иранского генерала Касема Сулеймани озвучил отставной военнослужащий армии США. Интервью прессе дал старший уорент-офицер в отставке Дуглас Энглен.

За свою службу Энглен провел 34 боевых развертывания, участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане и в общей сложности непосредственно в боевых условиях находился шесть лет. Только в Ираке и Афганистане он совершил 2500 боевых вылетов, 90% которых приходились на поддержку специальных операций американского спецназа.

Военнослужащий рассказал о том, как проходила его служба в знаменитом 160-м авиационном полку специальных операций. Поскольку Энглен служил в невысоком звании (аналог прапорщика в ВС РФ), он решил пооткровенничать лишь после рассказов бывшего директора Центрального разведывательного управления Леона Панетты и адмирала ВМС США в отставке Уильяма МакРейвена. Оба высших офицера в свое время осуществляли непосредственное участие в планировании операции в пакистанском Абботтабаде, во время которой и был ликвидирован Усама бен Ладен.

В то время велись серьезные споры среди высокопоставленных американских военных о том, использовать ли вертолеты во время операции. Сторонником их использования выступил МакРэйвен, руководивший тогда Объединенным командованием специальных операций.

Планировалось отправить в Пакистан два CH-47 «Чинук» - вертолета для специальных операций, однако ряд военных настаивали на том, чтобы сначала в дружественную американцам страну влетели два малозаметных вертолета.

В итоге для операции были предоставлены два ударных вертолёта «Black Hawk» (специально модернизированных) и три резервных тяжёлых транспортных Chinook. Один из MH-47G Chinook и пилотировал старший уорент-офицер Энглен (в американской армии пилоты вертолетов могут носить звания уорент-офицеров).

Непосредственно операцию по ликвидации бен Ладена должны были проводить 24 спецназовца из DEVGRU, входящего в состав SEAL – спецподразделения ВМС США, известного как «Тюлени». Сам ход операции в Абботтабаде хорошо известен, поэтому вряд ли имеет смысл его пересказывать. Но старший уорент-офицер Энглен открыл ряд интересных фактов. Например, он рассказал, что после эвакуации с места проведения операции вертолеты были атакованы самолетом F-16 Viper американского производства, принадлежащим Военно-воздушным силам Пакистана.

Это был электронный бой. Ракета не запускалась. Так что я смог уклониться от него в электронном виде. Но он искал и охотился за мной, и трижды приблизился к запуску ракеты,

- рассказывает Энглен.

При этом уорент-офицер не пояснил, какой именно системой радиоэлектронной борьбы был оснащен его вертолет. Но известно, что незадолго до операции вертолеты Chinooks 160-го полка получили новые системы радиоэлектронной борьбы и Энглен был в числе тех пилотов, которые помогали их устанавливать.

В итоге Энглену удалось оторваться от пакистанского истребителя (правда, сама фраза "оторваться от истребителя на вертолёте "Чинук" выглядит странной).

Причем сам пилот считает, что помогли не только системы радиоэлектронной борьбы, но и уклончивые маневры и очень низкоуровневый профиль полета. Также старший уорент-офицер рассказывает, что за годы его службы это не был единственный случай, когда ему удавалось уйти от преследования самолетов противника. Правда, подробности других операций он не раскрывает.

Также Энглен рассказал, что американское командование дважды принимало решение об устранении Касема Сулеймани – иранского генерала, командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса Стражей исламской революции Ирана. Это было в 2013 и 2016 годах. Отставной генерал армии США Стэнли Маккристал также, кстати, признавался в том, что в 2017 году имела место попытка захвата Сулеймани.