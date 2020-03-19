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Интерфакс-АВН

Приезд Макрона в Москву на празднование 9 Мая на данный момент не ставится под сомнение - посол Франции в РФ

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Участие президента Франции Эмманюэля Макрона в торжественных мероприятиях в Москве, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не ставится под сомнение, однако ситуация с распространением коронавируса может внести коррективы в эти планы, заявил посол Франции в РФ Пьер Леви в интервью, опубликованном в среду в газете "Коммерсант".

"На данный момент никто не ставит под сомнение, что президент Макрон приедет в Россию на празднование 9 Мая. Он был одним из первых, кто принял приглашение президента Владимира Путина", - сообщил Леви.

"Но никто не знает, чего ожидать (в условиях распространения коронавирусной инфекции - ИФ). Мы видим, как ситуация меняется каждый день, и на деятельность дипломатов и международные контакты - со всеми странами - это также влияет. Принимается множество мер предосторожности. Но ничего более я вам сегодня сказать не могу", - добавил посол.

По мнению Леви, "сейчас, во время эпидемии, очень важно действовать быстро - и действовать всем вместе".

"Думаю, многие испытывают в эти дни странные чувства: с одной стороны, мы максимально собраны и мобилизованы настолько, насколько возможно, с другой - мы вынуждены плыть по течению и наблюдать за развитием ситуации, чтобы иметь возможность предвидеть ход событий", - отметил дипломат в беседе с изданием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Персоны
Путин Владимир
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