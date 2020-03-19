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Интерфакс-АВН

ВМФ получит подлодку "Волхов" с "Калибрами" в 2020 году - главком

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Спуск на воду дизель-электрической подводной лодки "Волхов"
Спуск на воду дизель-электрической подводной лодки "Волхов".
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Даничев

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 636.3 "Волхов" будет передана Тихоокеанскому флоту (ТОФ) в 2020 году, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"ВМФ получит в свой состав ДЭПЛ "Волхов" в этом году", - сказал Евменов в интервью, которое публикует в среду газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

Он напомнил, что сейчас идёт строительство по заказу Минобороны РФ серии подводных лодок проекта 636.3 для ТОФ.

Первая подлодка - "Петропавловск-Камчатский" - была передана ВМФ в ноябре 2019 года.

"В настоящее время в цехах Адмиралтейских верфей проходит подготовка к стыковке блоков еще двух подводных лодок серии - "Магадан" и "Уфа". Все три блока каждого из кораблей прошли гидравлические испытания. Строительство серии идёт по графику и согласно контракту, должно завершиться в 2022 году", - сказал главком, отметив, что подлодки проекта 636.3 "являются одними из самых малошумных в мире и обладают высокой боевой эффективностью".

"Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет подводных лодок данного класса в области неатомного подводного кораблестроения", - сказал Евменов.

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили для Черноморского флота (ЧФ) серию из шести подлодок проекта 636.3. Дизельные подлодки ЧФ участвовали в военной операции в Сирии, наносили удары "Калибрами" по боевикам из акватории Средиземного моря.

"Черноморцы получили в свой состав шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, которые показали свою эффективность при нанесении ударов высокоточным оружием по террористам в Сирийской Арабской Республике", - сказал Евменов.

"Волхов" является второй в серии из шести подводных лодок, строящихся для ТОФ. Контракт на строительство серии "Адмиралтейские верфи" подписали в сентябре 2016 года. Корабль заложен в июле 2017 и спущен на воду в декабре 2019 года. В ноябре 2019 года "Адмиралтейские верфи" передали ВМФ РФ первую лодку данной серии - "Петропавловск-Камчатский". Третья и четвертая субмарины - "Магадан" и "Уфа", - были также заложены в ноябре. В настоящее время в цехах "Адмиралтейских верфей" проходит подготовка к стыковке блоков данных подлодок.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ТОФ
ЧФ
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