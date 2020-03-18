В Пентагоне объяснили разницу в стоимости истребителей F-35A для США и Польши

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Министерство обороны США опубликовало официальные объяснения завышения цены многоцелевых боевых самолетов Lockheed Martin F‑35A Lightning II, заказанных Польшей. Об этом сообщают американские СМИ.

Польское Минобороны подписало 31 января этого года соглашение на поставку 32 американских истребителей пятого поколения F-35A. Стоимость контракта составила 4,6 млрд. долларов, в него кроме поставки самих самолетов, входит обучение польских пилотов, поставка авиасимуляторов, а также логистическая поддержка. Обучение пилотов начнется в 2024 году, оно будет проходить на территории США, первые F-35 Польша получит в 2026 году, окончание поставки запланировано на 2030 год.

Истребители будут поставлены в стандартной комплектации Блок 4, однако часть журналистов обратила внимание на то, что истребитель F-35А для Польши стоит больше такого же истребителя, покупаемого ВВС США в рамках 14-й малосерийной партии. Разница в стоимости составляет примерно 9,5 млн. долларов за один истребитель.

В Пентагоне пояснили, что вышеупомянутая разница вытекает из трех основных элементов – 5 млн. долларов это сумма посредничества администрации в соответствии с положениями программы иностранных военных продаж правительства США (FMS), около 4,4 млн долларов это расходы, заложенные на инфляцию, а остальное (около 61 тыс. долларов) это стоимость тормозного парашюта.

Как ранее сообщалось, в сентябре прошлого года Конгресс США одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35А. Предварительная стоимость заказа составляла 6,5 млрд. долларов, но Варшаве, видимо, удалось снизить стоимость контракта в ходе переговоров.

Согласно заявлению польского министра обороны приобретение самолетов пятого поколения F-35 позволит усилить боевые возможности самолетов F-16 и полностью избавиться от "изношенных советских самолетов, не имеющих боевой ценности". Речь идет о стоящих на вооружении ВВС Польши МиГ-29 и Су-22.

На сегодняшний день в ВВС Польши числятся 27 МиГ-29, а также 48 истребителей F-16 и 18 Cу-22.