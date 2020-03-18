Во Франции обсуждают, что делать с работой АЭС при усугублении пандемии коронавируса

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Во Франции обсуждается серьёзный вопрос, который касается безопасного функционирования объектов атомной отрасли в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что в начале 2000-х в стране была разработана и утверждена программа, которая регламентировала работу персонала на атомных электростанциях в случае резкого снижения числа сотрудников (в первую очередь – именно по причине болезни или в связи с угрозой заболевания). Эта программа была несколько доработана после аварии на АЭС "Фукусима" в Японии.

Программа, которая действует и сегодня, позволяет эксплуатировать атомные электростанции во Франции при наличии минимум 60 процентов персонала в течение 15 суток. Речь идёт о 19-ти объектах французской атомной промышленности. При отсутствии на рабочих местах 25% от численности персонала программа предусматривает работу станций на период до 12 недель.

В этой связи к руководству отрасли возникли вопросы: а если при пандемии коронавируса ситуация сведётся к тому, что на станциях потребуется оставлять менее 60 процентов персонала? Не понадобиться ли переводить АЭС в режим консервации?

В отрасли уверяют, что при распространении коронавируса непрерывности работы АЭС ничто не будет угрожать.

Когда руководство атомной отрасли Франции попросили конкретизировать возможные меры, то ничего конкретного на данный момент не прозвучало. Лишь общие фразы – «Работа будет разбиваться на этапы в зависимости от развития ситуации».

Французские эксперты отмечают, что в случае распространения заболеваемости COVID-19, управление реакторами, возможно, придётся переводить в режим телеметрии – когда сотрудники не контактируют друг с другом в зале управления, а находятся в разных местах. Однако это возможно только для относительно новых энергоблоков. Мало того, возникает необходимость дополнительного задействования IT-специалистов, которые не только настроят работу по управлению реакторами в режиме телеметрии, но и будут добиваться 100-процентной защиты каналов взаимодействия между сотрудниками АЭС.

Для справки: на атомную отрасль во Франции приходится не менее 65% выработки электроэнергии.