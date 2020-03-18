Байконур в отличие от французского космодрома Куру продолжает пусковую программу в условиях коронавируса

Компания OneWeb подтвердила запуск очередной партии своих спутников связи в субботу, 21 марта

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Очередная партия британских спутников связи OneWeb будет запущена с космодрома Байконур в субботу, сообщила компания во вторник.

"Мы рады подтвердить, что наш следующий запуск запланирован на 21 марта с исторического космодрома Байконур", - говорится в сообщении.

Это будет третий запуск спутников в рамках проекта OneWeb и второй в 2020 году. Всего на орбиту будет выведено 34 новых аппарата, таким образом их общая численность на орбите составит 74.

Запуск посвящен скончавшемуся в прошлом году Алексею Леонову, который стал первым человеком, вышедшим в космос 55 лет назад. Пуск запланирован на 20:06 мск.

Ракета "Союз" выведет спутники OneWeb на околополярную орбиту на высоту 450 километров, после чего они поднимутся на конечную орбиту в 1 тыс. 200 километров.

В июне 2015 года госкорпорация "Роскосмос" подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра.

Первый пуск состоялся весной 2019 года с космодрома Куру, второй - 7 февраля этого года с космодрома Байконур. Планируется, что за счет полного охвата поверхности Земли орбитальная группировка коммуникационных спутников OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.

В компании заявляют, что сеть начнет работать в демо-режиме уже в конце 2020 года, еще через год она будет способна оказывать коммерческие услуги морскому флоту, авиации, государственному и коммерческому секторам экономики.