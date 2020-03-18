На Западе: Если Россия начнет танковое наступление в Прибалтике, НАТО не сможет противостоять

Источник изображения: Минобороны Латвии

Североатлантический альянс создает новое командование в Европе. Против кого и с какой целью НАТО собирается наращивать мощь своих сухопутных войск в странах Центральной и Восточной Европы?

Известно, что командование, базирующееся в Ульме, Германия, будет прямо решать задачи по укреплению восточного направления альянса. В качестве главного и, пожалуй, единственного на данный момент вероятного противника обозначается Россия.

Одной из основных задач, стоящих перед командованием, является укрепление и развитие бронетанковых войск на восточном рубеже. По мнению аналитиков НАТО, именно в танках альянс сейчас очень сильно уступает России. Если у России на западном направлении сосредоточено 760 танков, то альянс может выставить против них лишь 130 танков, из которых 90 – американские танки М-1 "Абрамс", находящиеся на временной ротации.

На Западе уверены, что если Россия начнет танковое наступление в Прибалтике или Польше, то у альянса не будет возможностей ему противостоять. Танки НАТО не смогут оперативно прибыть на помощь польской или прибалтийским армиям. Вертолетов же будет недостаточно для отражения атак большого количества танков, особенно если их будут прикрывать и с воздуха.

Что интересно, у НАТО нет недостатка в танках. Но вот на восточном направлении все обстоит очень плохо: количество дислоцированной там бронетехники недостаточно для противостояния России, а перебросить танки из Западной Европы оперативно не получится. В итоге Россия выиграет время и получит возможность занять ключевые стратегические пункты на востоке Европы.

Примерно такое же соотношение и в плане другой бронетехники. Например, Североатлантический альянс располагает на восточном направлении лишь 280 боевыми машинами пехоты, тогда как Россия может выставить 1280 боевых машин пехоты на западном направлении. Между тем, от количества БМП зависит передвижение мотострелковых подразделений, играющих основную роль в занятии населенных пунктов и установлении над ними контроля.

Сокращение количества танков и БМП явилось закономерным результатом общего снижения американского военного присутствия в Европе. США на протяжении 1990-х – 2010-х гг. выводили свои танковые бригады из европейских стран, в первую очередь Германии.

Источник изображения: Минобороны Латвии

Одновременно происходило сокращение и численности личного состава и вооружения бундесвера, который был важнейшим компонентом НАТО в Центральной Европе. Лишь события 2014 г. на Украине заставили американское руководство пересмотреть вопросы военного присутствия в Европе.

В настоящее время основу американских сухопутных войск в Европе составляют 2-й кавалерийский полк армии США с его колесными средними транспортными средствами Stryker, 173-я воздушно-десантная бригада, а также развертываемая по ротации бронированная бригада, которая имеет на вооружении около 90 танков М-1 и 130 боевых машин М-2, а также около 18 самоходных гаубиц М-109.

Новое объединенное командование в Ульме позволит увеличить слаженность танковых сил США, Германии, Великобритании, Италии и других стран – участниц альянса. Помимо создания нового командования, НАТО и Европейский союз также пришли к выводу о необходимости упорядочения инфраструктуры для передвижения войск, такой как туннели и мосты, подходящие для обслуживания танков и других тяжелых военных транспортных средств.