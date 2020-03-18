Sohu: Россия - единственная страна, которая осмелится в военном плане противостоять США

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В китайском СМИ выходит материал, который посвящён расстановке военных сил в современном мире. Один из авторов военно-тематического раздела Sohu пишет о бытующем мнении относительно того, что на момент распада Советского Союза в мире единственной великой державой остались Соединённые Штаты Америки. При этом автор с таким суждением готов поспорить.

Из материала:

После распада СССР, как считается, мир превратился в однополярный. Этим единственным полюсом оказались США. Но если это так, тогда насколько плохой с точки зрения собственных интересов была американская политика, в итоге позволившая появиться новым полюсам силы.

Автор отмечает, что фактически на глазах Вашингтона Россия вновь набрала мощь, окрепнув в силовом плане. Напоминается, что Россия сегодня уже диктует США свои условия в тех или иных регионах мира, включая Ближний Восток.

Из статьи:

В нынешней ситуации Россия является единственной страной, которая осмелится в военном плане противостоять Соединенным Штатам. Первое, что нужно знать, это то, что, даже если Соединенные Штаты снова будут на пике процветания, они определенно не посмеют бороться против России, потому что последняя является одной из крупнейших ядерных держав в мире.

Автор, судя по всему, забывает, что и СССР в своё время был ядерной сверхдержавой, что, к сожалению, не помешало тем же США созерцать развал Страны Советов. А потому наличие ядерного оружия сегодня вряд ли стоит называть панацеей.

Один из комментаторов, соглашаясь с автором материала Sohu, пишет о том, что Китаю многому стоит поучиться у России в плане противостояния США.