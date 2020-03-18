США и Англия спорят - кто больше убил мирных жителей в Сирии

Возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ (запрещено в РФ) утверждает, что бомбардировки британских ВВС привели к жертвам среди мирного населения в Ираке и Сирии. Лондон отрицает эти обвинения, утверждая, что за более чем 1700 рейдов в регионе погиб только один некомбатант.

Существуют достоверные доказательства того, что британские авиаудары в Ираке и Сирии привели к гибели гражданского населения. С таким заявлением выступила возглавляемая США военная коалиция, которая ведёт борьбу с «Исламским государством», пишет The Times.

Эта оценка противоречит утверждениям Минобороны Соединённого Королевства, что за шесть лет проведения операции британская армия убила только одного мирного жителя. Согласно официальной статистике, в результате авианалётов Королевских ВВС в этих двух ближневосточных странах были уничтожены более 4 тыс. исламистов и порядка 300 боевиков получили ранения.

Но представители Совместной объединённой оперативной группы настаивают, что полученные ими данные рисуют другую картину. По их информации, только в результате трёх авиаударов в Сирии и Ираке ВВС Британии «непреднамеренно убили» 15 гражданских.

В расследовании коалиции делается вывод, что Британия «приняла все возможные меры предосторожности, и решение о проведении ударов соответствовало закону о вооружённых конфликтах». Но, несмотря на это, в результате погибли мирные жители. Лондон признаёт, что его ВВС совершили три рейда, упомянутые в расследовании. Но он отрицает, что среди этих «успешно поражённых целей» могли оказаться гражданские. Более того, британские власти ссылаются на собственный доклад и настаивают, что погибшие «с большой долей вероятности» были боевиками ИГ.

Эти противоречащие друг другу выводы поднимают вопрос о подходе Британии к оценкам результатов своих авиаударов и о высокой планке определения жертв среди мирного населения, заданной Минобороны страны. Критики давно высказывали сомнения относительно того, что в результате более чем 1700 рейдов Королевских ВВС, которые в том числе приходились на густонаселённые городские районы, был убит только один мирный житель.

По данным некоммерческой организации Airwars, с 2014 года в Ираке и Сирии погибли почти 30 тыс гражданских. Совместная объединённая оперативная группа, во главе которой находятся США, признала свою ответственность за смерть 1300 мирных жителей, большинство которых стали жертвами американских авианалётов.