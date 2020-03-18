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Интерфакс-АВН

Группировка "ГЛОНАСС" переходит с 2020 года на спутники нового поколения - Рогозин

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Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К".
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" в 2020 году перейдёт на запуски спутников "Глонасс К1", которые приходят на смену аппаратам "Глонасс-М", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В этом году мы начинаем переход к аппаратам нового поколения - "Глонасс К1". В них значительно увеличится доля отечественных комплектующих", - написал Рогозин в Twitter.

Он сообщил также, что в целом с 2017 года доля применяемой "Роскосмосом" отечественной микроэлектроники в новых спутниках выросла с 53 до 80%.

Ранее сообщалось о двух испытательных пусках спутников "Глонасс К1" в 2011 и 2014 годах.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
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Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
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