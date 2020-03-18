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Интерфакс-АВН

Вертолёт - воздушный штаб на базе Ми-38 будет готов через год - СМИ

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Вертолет Ми-38Т
Вертолет Ми-38Т.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Создаваемый для Минобороны РФ воздушный командный пункт (ВКП) на базе вертолёта Ми-38 будет готов к весне 2021 года, сообщила газета "Известия" со ссылкой на источники в промышленности.

"Ожидается, что ВКП на базе вертолета Ми-38 должен быть готов к весне следующего года. (...) Завершить испытания аппаратуры РЭБ, изготовить и поставить первые три комплекта для оснащения опытных экземпляров планируется в начале следующего года. Стоимость работ составит более 430 млн рублей", - говорится в статье.

По данным источников газеты, эта модификация Ми-38 получит автоматизированную систему управления и бортовой комплекс обороны "Витебск", способный отследить пуск ракеты противника в радиусе нескольких сотен километров и увести ракету от цели.

"Летающий штаб" на базе Ми-38 сможет в режиме реального времени получать и обрабатывать информацию о ходе боевых действий, координировать действия разных родов войск в масштабах округа или межвидовой группировки, отмечается в публикации.

Как сообщал "Интерфакс", о планах разработать новый воздушный пункт управления на базе Ми-38 заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко во время посещения нижегородского предприятия "Полёт" в мае 2019 года.

В прошлом году российское военное ведомство получило для опытной эксплуатации два вертолета Ми-38Т, созданных на базе гражданской машины с дооснащением для решения транспортно-десантных задач.

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Страны
Россия
Продукция
Витебск РЭБ
Ми-38
Компании
Минoбороны РФ
Полёт НПП
Персоны
Криворучко Алексей
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