Войти
Военное обозрение

На площадке цифрового проектирования J-20 в КНР спроектировали аппарат для создания миллионов масок

488
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На китайском телевидении вышел репортаж о производственных мощностях заводов Chengdu Group. Это группа компаний занимается в том числе производством многоцелевых истребителей 5-го поколения J-20.

В репортаже корреспондентов CCTV сообщается о том, что на промышленной площадке цифрового проектирования планера истребителя J-20 «в связи с пандемией коронавируса» была проведена работа по созданию автоматической системы по производству медицинских масок.

Из репортажа на китайском ТВ:

На площадке цифрового проектирования J-20 была спроектирована система производства масок с ежедневной производительностью до 3 млн единиц. Система работает в автоматическом режиме. Это маски со специальным противобактериальным и противовирусным слоем.

Отмечается, что новая система позволяет заменить более 250 сотрудников.

При этом добавлено, что 4 автоматических аппарата уже запущены в работу. В ближайшее время планируется создать ещё 24 таких машины. Если это произойдёт, то уже к концу текущей недели производство медицинских масок в КНР будет повышено на 84 млн единиц в сутки. Китай планирует стать экспортёром медицинских масок «номер один» в мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-20
Проекты
Медицина
Похожие новости
24.10.2017
Новая Великая китайская стена
19.05.2015
Что защитит наше небо от «хищников»
08.02.2011
Американский партнер "Антонова" предложит ВМС США китайские вертолеты
02.02.2011
Спасение западных варваров
24.01.2011
"Дракон" пятого поколения встает на крыло
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.03 14:43
  • 12
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 14:11
  • 88
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 14:07
  • 1
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 13:59
  • 13
Истребители устарели?
  • 18.03 13:50
  • 2
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 12:11
  • 13
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+
  • 18.03 10:50
  • 1
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду
  • 18.03 10:44
  • 1
АВН перед марш-броском
  • 18.03 09:24
  • 11
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 09:21
  • 1
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 18.03 09:12
  • 1
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 07:45
  • 3
«Черная дыра» в погоне за «Голубым драконом»
  • 18.03 07:37
  • 45
«Горбатый» в непривычном ракурсе