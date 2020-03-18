На площадке цифрового проектирования J-20 в КНР спроектировали аппарат для создания миллионов масок

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На китайском телевидении вышел репортаж о производственных мощностях заводов Chengdu Group. Это группа компаний занимается в том числе производством многоцелевых истребителей 5-го поколения J-20.

В репортаже корреспондентов CCTV сообщается о том, что на промышленной площадке цифрового проектирования планера истребителя J-20 «в связи с пандемией коронавируса» была проведена работа по созданию автоматической системы по производству медицинских масок.

Из репортажа на китайском ТВ:

На площадке цифрового проектирования J-20 была спроектирована система производства масок с ежедневной производительностью до 3 млн единиц. Система работает в автоматическом режиме. Это маски со специальным противобактериальным и противовирусным слоем.

Отмечается, что новая система позволяет заменить более 250 сотрудников.

При этом добавлено, что 4 автоматических аппарата уже запущены в работу. В ближайшее время планируется создать ещё 24 таких машины. Если это произойдёт, то уже к концу текущей недели производство медицинских масок в КНР будет повышено на 84 млн единиц в сутки. Китай планирует стать экспортёром медицинских масок «номер один» в мире.