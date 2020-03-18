"Есть перспективы". Турция – в пятерке импортеров российского оружия

Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров российского оружия. Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, турецкая сторона может удерживать эти позиции.
Турция по итогам минувшего года впервые вошла в пятерку крупнейших импортеров российского оружия, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
"Впервые Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров оружия в прошлом году. Всего в 2019 году было заключено контрактов на 17 миллиардов долларов", - цитирует Шугаева РИА Новости.
Крупнейшими импортерами, кроме Турции, в настоящее время являются Индия, Китай и Египет. Пятая из этих стран официально не называется.
Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, Турция может удерживать свое место в этой пятерке.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Однако власти Турции отказалась идти на уступки. Как ранее заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Турция планирует завершить установку С-400 и поставить их на боевое дежурство в апреле.