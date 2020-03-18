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РИА Новости

"Есть перспективы". Турция – в пятерке импортеров российского оружия

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ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде
ЗРК С-400 на совместных российско-сербских учениях в Белграде.
Источник изображения: © AP Photo / Serbian Presidential Press Service

Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров российского оружия. Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, турецкая сторона может удерживать эти позиции.

Турция по итогам минувшего года впервые вошла в пятерку крупнейших импортеров российского оружия, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"Впервые Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров оружия в прошлом году. Всего в 2019 году было заключено контрактов на 17 миллиардов долларов", - цитирует Шугаева РИА Новости.

Крупнейшими импортерами, кроме Турции, в настоящее время являются Индия, Китай и Египет. Пятая из этих стран официально не называется.

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, Турция может удерживать свое место в этой пятерке.

"Очевидно, что Турция вошла в первую пятерку импортеров российского оружия благодаря контракту на закупку (зенитных ракетных комплексов российского производства) С-400. Это очень дорогой контракт и политически очень заметный. Пока по остальным сегментам Турция закупок серьезных не производила. В прежние времена закупки были очень небольшие. Но контракт по С-400 изменил ситуацию, и сейчас существует перспектива расширения военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией. Поскольку турки не получили (новейшие истребители) F-35, им их не отдали американцы из-за истории с ЗРК, то они рассматривают возможность покупки наших истребителей Су-35. И тогда Турция будет удерживать свое место в пятерке крупнейших импортеров российского оружия", - сказал Иван Коновалов.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Однако власти Турции отказалась идти на уступки. Как ранее заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Турция планирует завершить установку С-400 и поставить их на боевое дежурство в апреле.

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Страны
Египет
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Су-35
Персоны
Шугаев Дмитрий
Эрдоган Реджеп
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