Контракт на второй полк С-400 для Турции могут подписать в ближайшее время

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщили, что первый полк С-400 уже находится на турецкой территории

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия и Турция могут подписать контракт на поставку второго полка С-400 в ближайшее время. По нему Анкара будет участвовать в производстве, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу "Россия-24" в понедельник.

"Я думаю, что в обозримом будущем мы второй контракт заключим. Он предполагает определенное участие турецких партнеров в производственном процессе", - сказал Шугаев.

Он уточнил, что переговоры идут о дополнительной партии. "Мы в достаточно серьезной стадии находимся, технические вопросы практически все урегулированы и так далее", - пояснил глава ФСВТС.

По словам Шугаева, это будет взаимовыгодное сотрудничество без нанесения ущерба российской стороне. "Мы национальные интересы соблюдаем", - подчеркнул он.

Глава ФСВТС уточнил, что первый полк С-400 уже находится на территории Турции, специалисты обучены работе с зенитными ракетными комплексами. "Стоит вопрос, когда Турция примет решение о постановке ее на боевое дежурство. Это их приоритет", - сказал Шугаев.

Контракты с Китаем

По словам Шугаева, Россия до конца года завершит выполнение контракта на поставку в Китай зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

"У нас с Китаем существуют давние взаимоотношения, и у нас есть действующие контракты. В частности, мы завершим в этом году наши обязательства по С-400", - сказал он.

Ранее военно-дипломатический источник сообщал ТАСС, что Россия завершила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Китай морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре 2019 года в КНР. По его словам, заказчик также получил более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов.

Китай стал первым иностранным заказчиком российских систем С-400 "Триумф", контракт был подписан на поставку двух полковых комплектов. Первый полковой комплект был доставлен в Китай весной 2018 и затем успешно испытан: в декабре того же года китайские военные провели тестовые стрельбы из систем С-400.

Россия также рассчитывает на продолжение закупок Китаем многофункциональных истребителей Су-35.

"Очень надеюсь, что мы продолжим наши взаимоотношения на поставку Су-35, о которых мы с вами говорили, потому что определенное количество машин было закуплено. Я надеюсь, что мы и эту тему продолжим", - сообщил Шугаев.

Китай стал первым покупателем Су-35. Контракт стоимостью около $2,5 млрд на 24 самолета был подписан в 2015 году. Сделка также предусматривала поставки наземного оборудования и резервных двигателей. Как проинформировали ТАСС в ФСВТС в апреле 2019 года, поставка всех Су-35 по этому контракту завершена.

Сверхзвуковой истребитель поколения "4++" Су-35С разработан на базе самолета Су-27. Масса Су-35С составляет 19 тонн, практический потолок - 20 тысяч метров, максимальная скорость - 2,5 тыс. км/ч, экипаж - один человек. Вооружение - авиапушка калибра 30 мм, до 8 тонн боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов).

Переговоры с Индией по МиГ-29

Вероятность покупки Индией дополнительной партии российских фронтовых истребителей МиГ-29 высокая, добавил Шугаев.

"Есть высокая вероятность того, что будет дополнительный заказ на МиГ-29", - сказал он.

В настоящее время на вооружении Индии находится более 60 МиГ-29.

Глава ФСВТС также сообщил, что у РФ есть хорошие шансы по участию в индийском тендере на закупку 110 истребителей, который должен быть объявлен в ближайшее время. Ранее сообщалось, что российская сторона планирует участвовать в этом тендере с МиГ-35.

Контракты за 2019 год

Россия в 2019 году заключила контракты на поставку продукции военного назначения на $17 млрд.

"У нас в прошлом году только на 17 млрд [долларов] подписано [контрактов]", - сказал глава ФСВТС. Он отметил, что Турция впервые вошла в пятерку главных покупателей.

По словам Шугаева, на 2020 год планы будут утверждаться на заседании комиссии при президенте РФ.

"На начало года портфель заказов составлял цифру около $55 млрд", - сказал глава ФСВТС. Как подчеркнул Шугаев, такой задел говорит о том, что российские предприятия, субъекты военно-технического сотрудничества, Рособоронэкспорт могут планировать свою работу на несколько лет вперед.

В начале ноября 2018 года глава ФСВТС в интервью ТАСС отметил, что устойчивость портфеля экспортных заказов на российскую продукцию военного назначения доказывает, что "санкции США как механизм недобросовестной конкуренции неэффективны".

Шугаев также указал, что многие зарубежные страны, несмотря на риск санкций, принимают решение закупать российскую боевую технику за ее качество.

"Россия как надежный партнер для многих стран осталась в приоритете. Некоторые страны и конкретные персоналии практически рискуют, принимая решение о закупке нашей техники. Мы ценим таких партнеров, потому что они отдают предпочтение нам", - сказал Шугаев.

По его словам, зарубежные партнеры РФ руководствуются национальными интересами и выбирают технику российского производства "не потому, что они хотят кому-то угодить, или потому, что это просто кому-то выгодно". "Наша техника показала себя прежде всего с точки зрения боевого применения, соотношения "цена - качество", - отметил глава ФСВТС.