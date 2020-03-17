А кто такие «оккупанты» - Пентагон

Госсекретарь США Майк Помпео заявил исполняющему обязанности премьер-министра Ирака Аделю Абделю Махди, что Соединённые Штаты примут меры самообороны в случае новых нападений на своих военных, а также солдат и офицеров других стран, входящих в американскую коалиции.

Об этом агентству Reuters стало известно от источников в Госдепартаменте.

С таким предупреждением шеф Госдепа выступил после второй ракетной атаки против базы на иракской территории, где размещены американские военные и их партнёры по коалиции против террористической группировки ДАИШ (ИГ - запрещено в РФ).

«Госсекретарь Помпео подчеркнул, что организации, стоящие за этими нападениями, должны быть привлечены к ответственности. Он отметил, что США не потерпят атак и угроз в отношении американских граждан и при необходимости примут дополнительные меры в порядке самообороны», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.