Войти
Интерфакс-АВН

Россия в оружейном экспорте перешла в основном на рубли - глава ФСВТС

248
0
0
Money
Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россия отказалась от доллара и перешла преимущественно на рубли в сфере экспорта вооружения и военной техники, заявил в интервью "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Я бы хотел подчеркнуть, что в военно-техническом сотрудничестве мы от доллара практически ушли. У нас расчеты сейчас производятся в значительной части в национальных валютах, прежде всего в рублях", - сказал он.

"Волатильность валюты всегда оказывает какое-то влияние на расчеты. Просто надо правильно сориентироваться, не устраивать панику, вовремя отреагировать или, наоборот, выждать, взять паузу", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как на российский оружейный экспорт влияет ситуация на мировых рынках и падение курса рубля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
24.10.2019
Африка отдает предпочтение российскому оружию
26.06.2019
Россия продлила контракт на обслуживание парка истребителей МиГ-29 ВВС Словакии
19.02.2019
Чемезов заявил о планах России выполнить контракт с Турцией по С-400 в этом году
21.08.2018
Россия получила заявку на беспилотник "Орион-Э" от ближневосточной страны
03.11.2017
Награждение лауреатов премии ФСВТС "Золотая идея" пройдет в парке "Патриот"
22.08.2017
Почти 2,5 тыс. образцов продукции военного назначения представят на "Армии-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.03 07:26
  • 236
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.03 06:56
  • 1
ВМС США получили десантный катер на воздушной подушке нового типа SSC
  • 17.03 06:19
  • 65
Корабль SpaceX лопнул
  • 17.03 05:31
  • 53
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 17.03 03:01
  • 1
«Русский ответ на противолодочные поля»: The War Zone о новом буе «Бурак-М»
  • 17.03 02:40
  • 11
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 17.03 02:29
  • 5
Истребители устарели?
  • 17.03 02:06
  • 15
США выпустят «приманку» для России
  • 17.03 02:01
  • 30
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 17.03 01:52
  • 9
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 16.03 23:46
  • 5
Доклад в США: У офиса программы F-35 нет планов по устранению 160 недостатков
  • 16.03 23:38
  • 4
Россия «немедленно» создаст новый космический корабль
  • 16.03 22:07
  • 4
На верфи General Dynamics Bath Iron Works началось строительство эсминца (DDG-126) "Луис Х.Уилсон"
  • 16.03 20:42
  • 1
Российский «Маршал Шапошников» получит стелс-пушку
  • 16.03 19:27
  • 6
Дым в Отечество: армию спрячут от шпионов в аэрозольных облаках