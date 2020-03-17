Россия в оружейном экспорте перешла в основном на рубли - глава ФСВТС

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россия отказалась от доллара и перешла преимущественно на рубли в сфере экспорта вооружения и военной техники, заявил в интервью "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Я бы хотел подчеркнуть, что в военно-техническом сотрудничестве мы от доллара практически ушли. У нас расчеты сейчас производятся в значительной части в национальных валютах, прежде всего в рублях", - сказал он.

"Волатильность валюты всегда оказывает какое-то влияние на расчеты. Просто надо правильно сориентироваться, не устраивать панику, вовремя отреагировать или, наоборот, выждать, взять паузу", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как на российский оружейный экспорт влияет ситуация на мировых рынках и падение курса рубля.