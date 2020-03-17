Россия выполняет план по оружейному экспорту, несмотря на санкции - глава ФСВТС

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет $55 млрд, он стабилен, несмотря на западные санкции, заявил в интервью "Интерфаксу" директор Федерльной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Несмотря на всё противодействие и санкции, мы двигаемся вперед", - сказал он.

"У нас хороший задел: на начало этого года портфель заказов оценивался примерно в $55 млрд. Важно, что этот тренд сохраняется в течение последних нескольких лет в коридоре $53-56 млрд. Таким образом, мы можем констатировать, что наши обязательства и обязательства наших партнеров - это на долгие годы вперед", - заявил Шугаев.

На вопрос об итогах российского оружейного экспорта в 2019 году он ответил: "Сразу хочу сказать, что окончательные результаты будут подведены несколько позднее - на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству при президенте России. Итоги первыми узнают президент и члены комиссии".

"Уже сегодня можно сказать, что Российская Федерация остается в числе крупнейших государств-экспортеров продукции военного назначения, сохраняет за собой, кто бы что ни говорил, второе место после США", - заявил он.

"Статистика отгрузок у нас еще окончательно не подведена, она "на выходе", но с большой долей уверенности можно сказать, что план по экспорту мы выполнили", - сообщил Шугаев.

Он заявил, что в 2019 году крупнейшими партнерами России в сфере ВТС были Китай, Индия и Египет.

"Появился новый партнер, который впервые вошел в пятерку главных покупателей российской военной техники - Турция, куда был поставлен первый полковой комплект С-400", - сказал он.

Примерно 45% российского экспорта в сфере ВТС - авиация, сказал он. "Почти треть приходится на технику ПВО и около 15% - на сухопутную технику. Остальное составляют техника для военно-морских сил и другая продукция", - заявил Шугаев.

По словам главы ФСВТС, для российского оружейного экспорта из-за санкций тяжелым с точки зрения расчетов оказался 2018 год.

"Мы предприняли все усилия по нейтрализации данной проблемы и при этом сохранили приоритет для наших заказчиков по срокам отгрузки продукции, таким образом, чтобы негативное воздействие санкций не перекладывать на партнеров. А уже в прошлом году удалось стабилизировать ситуацию по расчетам. Год был напряжённым, но результативным, потому что проблему платежей в целом решили", - сказал Шугаев.

Директор ФСВТС заявил, что Россия планирует серьезно нарастить долю на рынке послепродажного обслуживания вооружения.

"Учитывая перспективы этого рынка, мы стремимся развивать широкую сеть специализированных технических центров. Мы ведём активную работу с государствами-участниками СНГ и ОДКБ. Расширяем сеть сервисных технических центров во Вьетнаме, Индии и Китае. Обсуждается вопрос о создании ремонтных цехов, стационарных и мобильных сервисных мастерских в Африке и странах Латинской Америки", - сказал Шугаев.