Портфель оружейных заказов России вырос на $1 млрд за счет Африки - глава ФСВТС

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - После октябрьского саммита "Россия-Африка", прошедшего в Сочи, страны Африканского континента заказали у России вооружение на $1 млрд, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"С октября 2019 года портфель заказов африканских стран на российское оружие пополнился примерно на $1 млрд", - заявил Шугаев в интервью "Интерфаксу".

"Таким образом, саммит придал ощутимый, реальный импульс нашему сотрудничеству со странами континента", - подчеркнул он.

Глава ФСВТС РФ добавил, что в ходе саммита представители большинства стран Африки подтвердили настрой на развитие стратегического сотрудничества с Россией, в том числе и в военно-технической сфере.

"Многие заявили о заинтересованности в приобретении военной техники, вооружения, увеличении квот на обучение национальных кадров, помощи наших специалистов в различного рода консультациях", - сказал Шугаев.