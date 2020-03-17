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Интерфакс-АВН

Россия покажет Су-57 за рубежом - ФСВТС

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Многофункциональный истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель Су-57.
Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россия планирует презентовать истребитель пятого поколения Су-57 на зарубежном авиасалоне, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Я не исключаю, что мы в будущем покажем Су-57 на одном из зарубежных авиасалонов. Этим самолётом, конечно, интересуются, но это - всё-таки некий следующий этап, второй шаг после того, как мы больше продвинемся по Су-35", - заявил Шугаев в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что сейчас активно продвигается на рынок экспортная версия бомбардировщика Су-34.

"Многие смотрят, запрашивают дополнительные презентации, но пока, к сожалению, без конкретики", - сказал глава ФСТВС РФ.

В августе 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что истребитель пятого поколения Су-57 (компания "Сухой") получил экспортную документацию, и теперь можно начинать переговоры о его продаже за рубеж. Вскоре после этого Су-57Э был впервые представлен на статической экспозиции авиасалона МАКС и показан президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщалось, первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 планировалось передать Минобороны РФ в конце 2019 года, однако самолет потерпел крушение во время испытательного полета накануне поставки. Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационные полка.

Бомбардировщик Су-34 разработан ОКБ Сухого. Самолет предназначен для поражения наземных и надводных объектов противника, способен уничтожать движущиеся цели даже малого размера.

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Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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