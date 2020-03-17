Россия выполнит контракт на поставку Су-30 Мьянме в 2021-22 годах - ФСВТС

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Поставки истребителей Су-30 в Мьянму будут завершены в 2021-2022 годах, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В 2021-2022 годах, как и указано в условиях контракта", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос о сроках поставки Су-30 в Мьянму.

Он отметил, что в текущем году будут продолжены поставки Су-30 в Белоруссию - пока передано четыре из 12 законтрактованных самолетов.

Глава ФСВТС добавил, что военно-техническое сотрудничество с ближайшими соседями развивается достаточно динамично: "если взять все страны СНГ, то наш портфель оценивается примерно в $2 млрд".

"Армении также передали Су-30СМ, стрелковое оружие, запасные части для вертолетов Ми-17, провели капитальный ремонт ранее поставленной авиатехники. Кроме того, было проведено обучение их специалистов по эксплуатации "Корнетов"", - сказал Шугаев.

Су-30СМ - истребитель поколения "4+", разработан компанией "Сухой", серийно производится на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут".

Глава ФСВТС отметил, что продолжается взаимодействие с Азербайджаном - в основном, оно сосредоточено на послепродажном обслуживании, создании сервисного центра для техники сухопутных войск и центра по ремонту вертолётной техники семейства Ми-8. Но одновременно с этим прорабатывается и возможность поставки финальной продукции, сказал он.