Войти
Интерфакс-АВН

Россия выполнит контракт на поставку Су-30 Мьянме в 2021-22 годах - ФСВТС

261
0
0
Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Поставки истребителей Су-30 в Мьянму будут завершены в 2021-2022 годах, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В 2021-2022 годах, как и указано в условиях контракта", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос о сроках поставки Су-30 в Мьянму.

Он отметил, что в текущем году будут продолжены поставки Су-30 в Белоруссию - пока передано четыре из 12 законтрактованных самолетов.

Глава ФСВТС добавил, что военно-техническое сотрудничество с ближайшими соседями развивается достаточно динамично: "если взять все страны СНГ, то наш портфель оценивается примерно в $2 млрд".

"Армении также передали Су-30СМ, стрелковое оружие, запасные части для вертолетов Ми-17, провели капитальный ремонт ранее поставленной авиатехники. Кроме того, было проведено обучение их специалистов по эксплуатации "Корнетов"", - сказал Шугаев.

Су-30СМ - истребитель поколения "4+", разработан компанией "Сухой", серийно производится на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут".

Глава ФСВТС отметил, что продолжается взаимодействие с Азербайджаном - в основном, оно сосредоточено на послепродажном обслуживании, создании сервисного центра для техники сухопутных войск и центра по ремонту вертолётной техники семейства Ми-8. Но одновременно с этим прорабатывается и возможность поставки финальной продукции, сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Мьянма
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8
Су-30
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
Сухой ПАО
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
03.06.2015
Проекция силы
22.04.2015
Все на экспорт
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
14.03.2012
Почему востребовано русское оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.03 07:26
  • 236
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.03 06:56
  • 1
ВМС США получили десантный катер на воздушной подушке нового типа SSC
  • 17.03 06:19
  • 65
Корабль SpaceX лопнул
  • 17.03 05:31
  • 53
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 17.03 03:01
  • 1
«Русский ответ на противолодочные поля»: The War Zone о новом буе «Бурак-М»
  • 17.03 02:40
  • 11
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 17.03 02:29
  • 5
Истребители устарели?
  • 17.03 02:06
  • 15
США выпустят «приманку» для России
  • 17.03 02:01
  • 30
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 17.03 01:52
  • 9
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 16.03 23:46
  • 5
Доклад в США: У офиса программы F-35 нет планов по устранению 160 недостатков
  • 16.03 23:38
  • 4
Россия «немедленно» создаст новый космический корабль
  • 16.03 22:07
  • 4
На верфи General Dynamics Bath Iron Works началось строительство эсминца (DDG-126) "Луис Х.Уилсон"
  • 16.03 20:42
  • 1
Российский «Маршал Шапошников» получит стелс-пушку
  • 16.03 19:27
  • 6
Дым в Отечество: армию спрячут от шпионов в аэрозольных облаках