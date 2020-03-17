Северный флот в 2021 году получит дизельную подлодку, оснащённую "Калибрами" - командующий СФ Моисеев

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Северный флот в 2021 году планирует получить одну дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка", вооруженную комплексом "Калибр-ПЛ", сообщил командующий флотом Александр Моисеев.

"В 2020 году мы сформируем экипаж, а в 2021 году примем в состав флота еще и современную дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3", - сказал Моисеев на брифинге, посвященном Дню моряка-подводника.

Командующий напомнил, что в этом году Северный флот пополнится стратегической атомной подлодкой проекта "Князь Владимир" и многоцелевым атомоходом "Казань".

"В рамках этой же программы вооружения (госпрограммы вооружения до 2027 года - ИФ) на различных стадиях строительной готовности находятся четыре единицы подводных крейсеров типа "Борей" и пять единиц подводных лодок типа "Ясень", - отметил Моисеев.

Особенностью дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" является оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.

В настоящее время "Адмиралтейские верфи" строят серию из шести подлодок данного проекта для Тихоокеанского флота. В ноябре 2019 года в состав ВМФ была передана первая лодку серии - "Петропавловск-Камчатский".

Ранее предприятие построило серию из шести подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота. Дизельные подлодки Черноморского флота участвовали в военной операции в Сирии, наносили удары "Калибрами" по боевикам из акватории Средиземного моря.