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Интерфакс-АВН

Российские специалисты поддерживают боеготовность венесуэльской техники - ФСВТС

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Поставленное Россией по пакету контрактов 2009 года вооружение в составе 43-й артиллерийской бригады 4-й бронетанковой дивизии сухопутных войск Венесуэлы, февраль 2019 года
Поставленное Россией по пакету контрактов 2009 года вооружение в составе 43-й артиллерийской бригады 4-й бронетанковой дивизии сухопутных войск Венесуэлы, февраль 2019 года.
Источник изображения: сухопутные войска Венесуэлы

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россия продолжает сотрудничать с Венесуэлой по вопросам ремонта военной техники, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Российские специалисты на ротационной основе находятся в Венесуэле. По мере выполнения задач, соответственно, покидают страну, сменяются новыми группами и так далее", - заявил он в интервью "Интерфаксу".

"Естественно, наши специалисты помогают в ремонте и обслуживании ранее поставленных систем ПВО", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос о боеготовности венесуэльских С-300.

По его словам, новые контракты с Венесуэлой в сфере ВТС будут возможны только после стабилизации там обстановки.

Глава ФСВТС РФ подчеркнул, что при этом Венесуэла выполняет свои обязательства по ранее подписанным договорам.

"На сегодня основное сотрудничество у нас идёт в сфере "послепродажки". Планируется, что в конце этого года будет введён в эксплуатацию центр по техобслуживанию и капитальному ремонту вертолетов "Ми". Кроме того, продолжается работа по лицензионному производству АК-103 и боеприпасов. В перспективе у нас ремонт ранее поставленных самолётов Су-30МК2, вертолётов Ми-17-В5, создание стационарных и, самое главное, мобильных сервисных центров для обслуживания автомобильной и бронетехники, систем ПВО", - сказал Шугаев.

Как сообщал "Интерфакс", Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле госкредит на приобретение военной техники. Сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.

С 2005 года в Венесуэлу были поставлены средства ПВО, истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М и Ми-17, а также бронетехника (танки Т-72, БМП-3 и БТР-80) и стрелковое оружие, в том числе 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103.

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