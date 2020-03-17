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Интерфакс-АВН

Российский оружейный экспорт обладает достаточным запасом прочности на фоне угрозы коронавируса - Шугаев

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Шугаев Дмитрий Евгеньевич
Шугаев Дмитрий Евгеньевич.
Источник изображения: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россия учитывает ситуацию с коронавирусом в мире при экспорте военной продукции, заявил в интервью "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Наша деятельность напрямую связана с международным сотрудничеством. Поэтому ситуация с коронавирусом, коль скоро он объявлен ВОЗ пандемией, неминуемо скажется на ВТС: количестве делегаций, выставок и визитов специалистов", - сказал он.

"Тем не менее, стоит отметить, что система ВТС России, как и любая другая система, которая складывалась годами, должна обладать определенным уровнем резистентности. Мы надеемся, что этот фактор сработает, и мы всё это переживем", - заявил Шугаев.

На вопрос о реализации экспортных контрактов с Китаем на фоне коронавируса глава ФСВТС ответил: "Естественно, и мы, и они переживаем из-за коронавируса. Объективная обстановка сегодня такова, что мы сейчас не ведём каких-то очень активных переговоров с Китаем. Строго говоря, им сейчас не до этого. Но это не значит, что у нас вообще всё остановилось, прервано и так далее".

"Коронавирус, к сожалению, становится серьезной международной проблемой, не имеющей границ. Он затрагивает все отрасли, мы здесь не исключение. Естественно, мы учитываем этот фактор. Будем следить за развитием ситуации", - сказал Шугаев.

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Страны
Китай
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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