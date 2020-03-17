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Интерфакс-АВН

Судно ВМФ РФ исследует Антарктиду - Минобороны

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Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, в порту Монтевидео
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, в порту Монтевидео.
Источник изображения: © Фото : Посольство РФ в Уругвае

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Исследовательское судно Военно-морского флота (ВМФ) России "Адмирал Владимирский" прибыло в море Беллинсгаузена для океанографических исследований в рамках кругосветной экспедиции, сообщает Минобороны РФ в понедельник.

"Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поставил задачу тщательно анализировать все этапы кругосветной экспедиции, которая по своим масштабам и значимости является достойным продолжением деятельности Военно-морского Флота России по изучению Мирового океана", - отмечается в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Накануне Евменов сообщил, что "экспедиция идёт по утвержденному плану с декабря 2019 года и завершится в июне 2020 года".

"Все данные по каждому этапу экспедиции поступают в Адмиралтейство, в Центр Русского географического общества, который создан и успешно функционирует при Главном командовании ВМФ России", - сказал главнокомандующий, которого цитировала пресс-служба военного Минобороны РФ.

По информации Евменова, "основными задачами четвертого этапа экспедиции являлось выполнение комплексных океанографических работ в Море Беллинсгаузена и проведение памятных мероприятий, посвященных 200-летию открытия Антарктиды, на антарктической станции Беллинсгаузен".

Всего с начала экспедиции судном пройдено 23 000 миль", - сказал главнокомандующий.

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