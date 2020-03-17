Китай может купить у России дополнительную партию истребителей Су-35 - глава ФСВТС

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россия готова заключить контракт с Китаем на поставку дополнительной партии истребителей Су-35, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Мы не исключаем возможности дополнительных закупок Китаем Су-35. По крайней мере, нам бы хотелось в это верить", - заявил Шугаев.

"Есть вероятность, что мы с Китаем по Су-35 дальше будем сотрудничать", - сказал он.

Как сообщалось, Китай стал первым иностранным заказчиком Су-35 (компания "Сухой"). До этого Су-35 эксплуатировали только ВКС России. По контракту, подписанному в 2015 году, Пекин заплатил около $2,5 млрд за 24 самолета. В апреле 2019 года глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил "Интерфаксу" о завершении поставок по этому договору.

На вопрос об обвинениях в адрес Китая в копировании российского оружия, Шугаев ответил, что "у любой современной техники обязательно будут аналоги" и "с этим приходится жить".

"Бороться тут можно только одним способом: разработчики и изготовители нашего вооружения должны делать всё возможное, чтобы быть на шаг впереди. В противном случае это всё обязательно рано или поздно куда-то уплывет", - заявил глава ФСВТС РФ.

Он также отметил, что, несмотря на отдельные критические комментарии в китайских СМИ и блогах по поводу российской военной техники, нельзя утверждать, что Китай развернул целенаправленную пропагандистскую кампанию по дискредитации России.

"На официальном уровне Китай не позволяет себе никаких выпадов в наш адрес, потому у нас нет поводов обвинять наших партнеров в какой-то недобросовестной конкуренции", - сказал Шугаев.