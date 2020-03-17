Американский генерал: Войны XX века были похожи на футбол, а современные - на хоккей

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В американских СМИ вышло интервью с представителем командования армией США генералом Джоном Мюрреем. Один из затронутых в ходе интервью вопросов был связан с тем, какой может являться современная война и чем она отличается от войн прошлого.

По словам американского генерала, если проводить спортивную аналогию, войны XX века были похожи на футбол, когда каждый игрок проводит основное время на своём участке поля, когда для него может появиться пауза во время нахождения мяча на другой половине поля.

Мюррей:

Можно было взять передышку, подумать, взвесить. Теперь часто ничего подобного нет. Никаких пауз.

Из заявления генерала Мюррея:

Война современная больше походит на хоккей с его неистовой скоростью, жёсткостью, быстрыми передвижениями по площадке. Нужна координация одновременно каждого со всеми партнёрами, чтобы выиграть. Если такая координация есть, то можно добиться победы.

Американский генерал отметил, что в условиях интенсивного и скоротечного военного противостояния огромную роль способен сыграть искусственный интеллект. По словам Мюррея, именно искусственный интеллект может координировать действия многочисленных солдат, а также отдельных подразделений («хоккейных звеньев»).

Генерал добавил, что сегодня крайне важна киберсоставляющая, которая способна дать весомое преимущество в случае военного конфликта.

Также Джон Мюррей отметил важность интеграции систем противовоздушной и противоракетной обороны с выделением командных пунктов и критически важных узлов.