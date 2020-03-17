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Интерфакс-АВН

Террористы в Идлибе должны быть либо уничтожены, либо привлечены к уголовной ответственности - МИД РФ

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Дым над городом Саракиб в провинции Идлиб, Сирия
Дым над городом Саракиб в провинции Идлиб, Сирия.
Источник изображения: © AFP 2020, Aref TAMMAWI

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - В Москве считают, что оставшиеся в сирийском Идлибе формирования террористов должны быть либо уничтожены, либо понести уголовное наказание, заявили в понедельник "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД России.

"Какой бы национальности ни были лица, вставшие на путь насилия и террора, они должны ответить за свои преступления. И тут возможны два варианта - либо террористы ликвидируются при оказании вооруженного сопротивления, либо привлекаются к уголовной ответственности по всей строгости закона", - сообщили на Смоленской площади.

В ведомстве отметили, что "именно на обеспечение неотвратимости наказания и направлены наши дипломатические усилия в контактах с зарубежными коллегами".

При этом отвечая на вопрос о том, есть ли данные о численности в рядах террористов выходцев из России и стран Центральной Азии, в МИД РФ заявили: "Сколько точно в незаконных вооруженных формированиях в Идлибе находится граждан России и государств Центральной Азии, достоверно определить сложно".

"В открытых источниках можно найти только домыслы на сей счет, а информация разведслужб носит крайне чувствительный характер", - пояснили в ведомстве.

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Страны
Россия
Сирия
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