Войти
Интерфакс-АВН

Россия поставит Индии С-400 до конца 2024 года - глава ФСВТС

323
0
0
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россия до конца 2024 года поставит Индии все предусмотренные контрактом системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Реализация контракта идет по графику. Поставка первого полкового комплекта намечена до конца 2021 года. Все системы планируем поставить до конца 2024 года", - заявил он.

"Не исключаю, что можем и раньше это сделать, если у индийской стороны будет большое желание, а у нас будут соответствующие возможности. Пока от индийской стороны каких-либо новых вводных не поступало", - сказал Шугаев.

По его словам, в рамках контракта локализация производства в Индии не предусмотрена.

"Этот вопрос и не поднимался, цель наших партнеров была приобрести и оперативно развернуть эту совершенную систему ПВО, которая имеет большую дальность, способна эффективно закрыть воздушное пространство страны", - сообщил Шугаев.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Индия получит пять полковых комплектов С-400.

Шугаев заявил, что Россия рассчитывает реализовать с Индией целый ряд перспективных проектов в сфере ВТС.

"Мы рассчитываем, что до конца текущего года мы реализуем контракт на организацию лицензионного производства в Индии автоматов АК-203. Также надеемся, что будет реализован контракт по "Игле-С" на поставку и организацию лицензионного производства в Индии", - сообщил директор ФСВТС России.

По его словам, не исключена дополнительная поставка Индии МиГ-29UPG. Россия будет обязательно участвовать в индийском тендере на 110 истребителей, отметил Шугаев.

Индия недавно обратилась к России по поводу дополнительной поставки морских вертолетов Ка-31, сообщил директор ФСВТС России.

"У нас хорошие перспективы по "сухопутью". Индийцы приняли решение о дополнительной закупке танков Т-90С. Мы в свою очередь подписали контракт на продление до 2028 года лицензии на производство более 400 танков. Это, кстати, один из ярких примеров, как работает программа Make in India. Между прочим, мы её начали реализовывать задолго до того, как это стало официальным политическим трендом", - заявил Шугаев.

"По "морю" у нас неплохие шансы по участию в тендерах на строительство подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой, и на предстоящий вертолетный тендер мы будем предлагать морскую версию Ка-226", - сказал он.

"Ожидаем тендер на 12 противоминных кораблей, будем в нем участвовать с нашим современным "Александритом-Э". Мы рассчитываем, что победа будет за нами. Ведь у нас уже есть достаточно крупный контракт по фрегатам проекта 11356. Да и вообще мы серьезно и долгие годы сотрудничаем с индийцами по морской тематике", - заявил директор ФСВТС России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
КА-226
Ка-31
С-400 Триумф
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Алмаз-Антей
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
1135 Буревестник
ВНЭУ
Похожие новости
10.02.2020
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
12.09.2019
Индия: перспективный и сложный партнер
16.04.2018
Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
10.03.2017
Эксперт рассказал, повлияют ли санкции США на поставки российского оружия в Индию
20.02.2017
Aero India 2017: российские результаты индийского авиасалона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.03 07:26
  • 236
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.03 06:56
  • 1
ВМС США получили десантный катер на воздушной подушке нового типа SSC
  • 17.03 06:19
  • 65
Корабль SpaceX лопнул
  • 17.03 05:31
  • 53
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 17.03 03:01
  • 1
«Русский ответ на противолодочные поля»: The War Zone о новом буе «Бурак-М»
  • 17.03 02:40
  • 11
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 17.03 02:29
  • 5
Истребители устарели?
  • 17.03 02:06
  • 15
США выпустят «приманку» для России
  • 17.03 02:01
  • 30
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 17.03 01:52
  • 9
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 16.03 23:46
  • 5
Доклад в США: У офиса программы F-35 нет планов по устранению 160 недостатков
  • 16.03 23:38
  • 4
Россия «немедленно» создаст новый космический корабль
  • 16.03 22:07
  • 4
На верфи General Dynamics Bath Iron Works началось строительство эсминца (DDG-126) "Луис Х.Уилсон"
  • 16.03 20:42
  • 1
Российский «Маршал Шапошников» получит стелс-пушку
  • 16.03 19:27
  • 6
Дым в Отечество: армию спрячут от шпионов в аэрозольных облаках