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Интерфакс-АВН

Турция сама решит, когда ставить С-400 на боевое дежурство - глава ФСВТС России

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Доставка составных элементов ЗРС С-400 на базу Мюртед в Анкаре
Доставка составных элементов ЗРС С-400 на базу Мюртед в Анкаре.
Источник изображения: © Turkish Defence Ministry via AP

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россия не вправе влиять на Турцию в вопросе о сроках постановки на боевое дежурство систем ПВО С-400, заявил в интервью "Интерфаксу" директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"Турция сама примет решение, когда ставить С-400 на дежурство. Мы ни коим образом на это не влияем, не можем ни подталкивать, ни тормозить. Системы переданы, боевые расчеты обучены", - заявил он.

10 марта Пентагон заявил, что властям Турции следует вернуть России купленные С-400, если Анкара хочет получить от США комплексы Patriot.

Как сообщалось, Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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Турция
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Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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