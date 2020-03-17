Переговоры с Турцией о поставке истребителей идут, они не в активной фазе - глава ФСВТС России

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россия обсуждает с Турцией вопрос о поставке истребителей Су-35, переговоры не на активной стадии, заявил в интервью "Интерфаксу" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"Переговоры, но не очень активные, ведутся. Они носят скорее уточняющий, технический характер. Сказать, что сегодня-завтра контракт подпишем, я не могу", - сказал он.

"Видимо, в Турции должны принять политическое решение: хотят они приобретать Су-35 или нет. Пока заявки на этот самолет от Турции нет", - сообщил Шугаев.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения.