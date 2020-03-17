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Интерфакс-АВН

Переговоры с Турцией о поставке истребителей идут, они не в активной фазе - глава ФСВТС России

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Российский многоцелевой истребитель Су-35
Российский многоцелевой истребитель Су-35.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россия обсуждает с Турцией вопрос о поставке истребителей Су-35, переговоры не на активной стадии, заявил в интервью "Интерфаксу" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"Переговоры, но не очень активные, ведутся. Они носят скорее уточняющий, технический характер. Сказать, что сегодня-завтра контракт подпишем, я не могу", - сказал он.

"Видимо, в Турции должны принять политическое решение: хотят они приобретать Су-35 или нет. Пока заявки на этот самолет от Турции нет", - сообщил Шугаев.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
Су-35
Компании
Сухой ПАО
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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