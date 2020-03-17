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Боевые расчеты ЗРС С-400 Ленинградской армии ВВС и ПВО приступили к передислокации в Астраханскую область

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Военнослужащий у зенитной ракетной системы С-300ПС на полигоне Ашулук в Астраханской области
Военнослужащий у зенитной ракетной системы С-300ПС на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

ЦАМТО, 16 марта. Боевые расчеты зенитного ракетного полка соединения ПВО Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа приступили к передислокации на полигон "Ашулук" (Астраханская область) для участия в тактическом учении с боевой стрельбой.

В рамках третьего этапа учения боевые расчеты зенитных ракетной системы С-400 "Триумф" осуществят передислокацию в новый позиционный район, совершив комбинированный марш протяженностью более 2000 км из Ленинградской области на полигон "Ашулук".

Особенностью учения станет моделирование реальных боевых условий с применением условным противником современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. В ходе учения боевые расчеты выполнят нормативы по обслуживанию боевой техники, оборудованию и маскировке стартовых позиций и командных пунктов, отработают отражение массированного ракетного удара с электронными и боевыми пусками ракет.

В конце марта на полигоне "Ашулук" военнослужащие Ленинградского объединения проведут боевые стрельбы по воздушным целям различной сложности. В качестве условного противника выступят высокоскоростные ракеты-мишени "Фаворит", "Армавир ВУ", "Пищаль-Б" и баллистические ракеты-мишени "Кабан", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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