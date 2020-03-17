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Когда истребителей Су-35 очень много – это опасно

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Источник изображения: vpk-news.ru

Журнал The National Interest посвятил материал российскому истребителю Су-35. Как считает автор, на последнем этапе холодной войны американские истребители в основном имели преимущество перед советскими. Это касается и Су-27, который был принят на вооружение в 1988 году. Но последний производный от него самолет Су-35 представляет реальную угрозу в воздухе.

Истребитель Су-35С является второй улучшенной версией Су-27 после Су-35. Он отличается гораздо более агрессивным обликом и напоминает истребитель Eurofighter. Обозначенный НАТО как «Flanker-E», этот истребитель «поколения 4 ++» зарекомендовал себя очень серьезным противником для таких современных самолетов США, как F-15 Eagle, F/A-18 и даже F-35.

Вооружение Су-35 включает 30-мм пушку ГШ-30-1 со 150 снарядами. Он может нести 8000 полезного груза на двенадцати точках подвески. Для сравнения, новый F-22 имеет всего четыре точки подвески на своих крыльях и три во внутренних отсеках для оружия.

Два турбореактивных двигателя Сатурн AЛ-41Ф1С обеспечивают Су-35 хорошую маневренность. По своим возможностям уклонения он равен почти всем существующим истребителям четвертого поколения или превосходит их. С максимальной скоростью в 2500 километров в час и потолком 20000 метров, это хорошо вооруженный, быстрый самолет.

Однако угроза со стороны Су-35 заключается не только в том, на что он способен в воздухе. Дело в том, что ВКС России - не единственный владелец этого усовершенствованного самолета, и это может сказаться на балансе сил в различных регионах. Фактически, истребитель изначально был предназначен для экспорта.

Первым покупателем самолета стал Китай. В настоящий момент на вооружении ВВС КНОА двадцать четыре Су-35. Осенью Турция также начала переговоры о покупке тридцати шести Су-35 у России. В число потенциальных покупателей Су-35 также включены Алжир, Египет, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. 

Хотя Су-35 является лишь временным, промежуточным истребителем (до принятия на вооружение Су-57) для российских ВКС, он может серьезно помешать достижению превосходства в воздухе во всем мире.

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