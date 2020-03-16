Исследования ВМФ позволили определить точные координаты острова Ротшильд в Антарктиде - Минобороны РФ

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - В Центре Русского географического общества при Главном командовании Военно-морского флота (ВМФ) проанализированы итоги очередного этапа кругосветной экспедиции, осуществляемой океанографическим исследовательским судном "Адмирал Владимирский", сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"Благоприятные погодные условия и ледовая обстановка позволили определить точные координаты береговой черты острова Ротшильд с использованием радиолокационной станции. Хорошая видимость позволила определить точную высоту основных навигационных ориентиров на острове, в частности пика Энигма и горы, которая не имеет названия, отмечалось на совещании", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

Участники совещания обсудили дальнейшие планы кругосветной экспедиции.

Главком ВМФ Николай Евменов отметил, что "экспедиция идёт по утвержденному плану с декабря 2019 года и завершится в июне 2020 года".

"Все данные по каждому этапу экспедиции поступают в Адмиралтейство, в Центр Русского географического общества, который создан и успешно функционирует при Главном командовании ВМФ России", - сказал главком, которого цитирует пресс-служба военного ведомства.

По информации Евменова, "основными задачами четвертого этапа экспедиции являлось выполнение комплексных океанографических работ в Море Беллинсгаузена и проведение памятных мероприятий, посвященных 200-летию открытия Антарктиды, на антарктической станции Беллинсгаузен".

"Всего с начала экспедиции судном пройдено 23 000 миль", - сказал главнокомандующий.