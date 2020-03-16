Истребители и ударные вертолёты ВКС концентрируются на оперативных аэродромах под Курском и Петербургом

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Соревнования по воздушной выучке авиационных экипажей в рамках международного конкурса "АрМИ-2020" начались на территории Курской области и под Санкт-Петербургом, сообщил в воскресенье Западный военный округ (ЗВО).

"На оперативные аэродромы для участия в конкурсе прибыли сверхзвуковые сверхманевренные истребители Су-35С, истребители Су-30СМ и Су-27. А также - разведывательно-ударные вертолёты Ка-52, ударные Ми-28 "Ночной охотник" и Ми-24, транспортно-боевые Ми-8", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

По данным штаба ЗВО, это экипажи оперативно-тактической и армейской авиации, которые показали лучшие результаты в отборочном туре на базе авиационных соединений и воинских частей, дислоцированных в Воронежской, Курской, Тверской, Псковской, Ленинградской, Смоленской областей и Карелии.

Накануне замначальника Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-майор Александр Перязев сообщил, что подготовка к Армейским международным играм (АрМИ) 2020 года идёт по плану, их проведение планируется на территории 11 государств.

"География игр будет расширена. В этом году они пройдут на территории 11 государств", - сказал Перязев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам генерала, к сегодняшнему дню заявки на участие в АрМИ-2020 подали более 190 команд из 28 стран.