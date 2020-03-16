200 тысяч различных измерений в сутки – цена безопасности России

Российские военные специалисты, которые следят за космическим пространством, обрабатывают более 200 тысяч различных измерений в сутки, чтобы обеспечить национальную безопасность, сообщил начальник Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС РФ Сергей Сучков.

«Нам необходимо обрабатывать свыше 200 тысяч различных измерений ежесуточно. По результатам применения, по результатам оценки этих измерений делаются выводы: безопасна ситуация в данный момент либо нет, произошли какие-то изменения в космической обстановке, либо нет», - сказал Сучков в эфире телеканала «Звезда».

Специалисты расположенного в Подмосковье Центра непрерывно следят за всем, что происходит в ближнем космосе. Они отслеживают траектории движения иностранных спутников, старты баллистических ракет, контролирует всё, что человек когда-либо запускал в космос. Основная задача Центра - парирование угроз из космоса и в космосе, включая предупреждения об опасных сближениях космических объектов со спутниками российской орбитальной группировки, МКС.

25 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планы НАТО по выводу оружия в космос приобретают реальные очертания и нужно выработать приемлемые для всех меры по предотвращению силового противостояния в околоземном пространстве.