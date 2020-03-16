Войти
Военно-промышленный курьер

200 тысяч различных измерений в сутки – цена безопасности России

296
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Российские военные специалисты, которые следят за космическим пространством, обрабатывают более 200 тысяч различных измерений в сутки, чтобы обеспечить национальную безопасность, сообщил начальник Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС РФ Сергей Сучков.

«Нам необходимо обрабатывать свыше 200 тысяч различных измерений ежесуточно. По результатам применения, по результатам оценки этих измерений делаются выводы: безопасна ситуация в данный момент либо нет, произошли какие-то изменения в космической обстановке, либо нет», - сказал Сучков в эфире телеканала «Звезда».

Специалисты расположенного в Подмосковье Центра непрерывно следят за всем, что происходит в ближнем космосе. Они отслеживают траектории движения иностранных спутников, старты баллистических ракет, контролирует всё, что человек когда-либо запускал в космос. Основная задача Центра - парирование угроз из космоса и в космосе, включая предупреждения об опасных сближениях космических объектов со спутниками российской орбитальной группировки, МКС.

25 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планы НАТО по выводу оружия в космос приобретают реальные очертания и нужно выработать приемлемые для всех меры по предотвращению силового противостояния в околоземном пространстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
МКС
Похожие новости
12.09.2019
"Не импровизация": Россия готовится ответить на ракетные испытания США
07.08.2017
Конгресс США официально назначил Россию противником Америки
26.05.2015
России есть чем ответить на размещение элементов ПРО на Аляске
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:32
  • 20
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику