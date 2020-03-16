МиГ-21 - икона борьбы за независимость Вьетнама с американскими агрессорами

В сети появилась фотография старого кладбища самолетов, расположенного возле бывшей авиабазы города Дананг во Вьетнаме.

Среди старых ангаров ожидают утилизации списанные советские истребители МиГ-21 и учебные самолеты Albatros. Мрачным снимком поделился пользователь Twitter под никнеймом @AnnQuann.

Некоторые пользователи с сожалением отреагировали на данную публикацию AnnQuann.

Впервые МиГ-21 попали во Вьетнам в 1966 году. Разработкой занималось ОКБ Микояна и Гуревича во второй половине 1950-х годов. За всю войну на МиГ-21 было совершено около 1300 боевых вылетов. По российским данным, в воздушных боях северовьетнамские «двадцатьпервые» одержали 165 воздушных побед, при потере 65 самолётов и 16 лётчиков.

Потери пилотов МиГ-21 были наименьшими по сравнению со всеми другими самолётами. При этом американцы обладали многократным численным преимуществом, северовьетнамцы же даже в лучшие годы не располагали более чем 200 истребителями всех типов. Своеобразным рекордсменом явился летчик МиГ-21 Ха Ван Тьюк в одиночку вступивший в бой с 36 американскими самолётами и сбивший самолёт командира американского истребительного авиакрыла полковника Д. Фолина.

Сверхзвуковой истребитель третьего поколения был первым «МиГ» с треугольным крылом, за свою историю стал самым распространенным боевым самолетом третьего поколения и самым массовым аппаратом, разгоняющимся до сверхзвука.

Участвовал во множестве военных конфликтов, стоял на вооружении более 65 стран. Множество модификаций позволяло адаптировать МиГ-21 к широкому спектру задач.