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МиГ-21 - икона борьбы за независимость Вьетнама с американскими агрессорами

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Источник изображения: vpk-news.ru

В сети появилась фотография старого кладбища самолетов, расположенного возле бывшей авиабазы города Дананг во Вьетнаме.

Среди старых ангаров ожидают утилизации списанные советские истребители МиГ-21 и учебные самолеты Albatros. Мрачным снимком поделился пользователь Twitter под никнеймом @AnnQuann.

Некоторые пользователи с сожалением отреагировали на данную публикацию AnnQuann.

Впервые МиГ-21 попали во Вьетнам в 1966 году. Разработкой занималось ОКБ Микояна и Гуревича во второй половине 1950-х годов. За всю войну на МиГ-21 было совершено около 1300 боевых вылетов. По российским данным, в воздушных боях северовьетнамские «двадцатьпервые» одержали 165 воздушных побед, при потере 65 самолётов и 16 лётчиков. 

Потери пилотов МиГ-21 были наименьшими по сравнению со всеми другими самолётами. При этом американцы обладали многократным численным преимуществом, северовьетнамцы же даже в лучшие годы не располагали более чем 200 истребителями всех типов. Своеобразным рекордсменом явился летчик МиГ-21 Ха Ван Тьюк в одиночку вступивший в бой с 36 американскими самолётами и сбивший самолёт командира американского истребительного авиакрыла полковника Д. Фолина.

Сверхзвуковой истребитель третьего поколения был первым «МиГ» с треугольным крылом, за свою историю стал самым распространенным боевым самолетом третьего поколения и самым массовым аппаратом, разгоняющимся до сверхзвука. 

Участвовал во множестве военных конфликтов, стоял на вооружении более 65 стран. Множество модификаций позволяло адаптировать МиГ-21 к широкому спектру задач.

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Вьетнам
Россия
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МиГ-21
Проекты
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